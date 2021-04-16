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استعدادا للمحليات.. دورات تدريبية بحزب مصر بلدى بالقليوبية
استعدادا للمحليات.. دورات تدريبية بحزب مصر بلدى بالقليوبية
نظمت أمانة حزب مصر بلدى بالقليوبية اولى برامجها التدريبية اليوم الجمعة وذلك ضمن البرنامج التدريبي «التأهيل من أجل التمكين» بهدف تأهيل وتدريب كوادر الحزب بصفة خاصة وشباب القليوبية بصفة عامة، لإدماجهم في الشأن العام وتعريفهم بمبادىء الإدارة المحلية واهمية المحليات في حياة المصريين وذلك في ظل توجيه ودعم اللواء سيف الاسلام عبد البارى رئيس حزب مصر بلدى والدكتور مصطفى الشربينى نائب رئيس الحزب والمحاسب احمد المتولى امين عام الحزب بالقليوبية
قالت الدكتورة الهام فايد أمينة المرأة بالقليوبية ان هناك فرق بين عضو المجلس المحلى وعضو مجلس النواب واختصاصات كلا منهم بالتركيز على ان مهام عضو المحلى المحلى ان يكون همزة وصل ناجحه بين التنفيذيين وبين المواطنين .
وتحدث عصام عياد المدير التنفيذى للمركز الدولى للتدريب عن« المجالس المحليه في مصر» والتى تضمنت عدة عناصر اهمها: «لماذا المحليات ؟، وما أهميتها؟.. الفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلى.. تاريخ الإدارة المحلية ووضعها في الدساتير.. مواد الإدارة المحلية في دستور 2014» .
وفى ختام الدورة التدريبية التى شارك فيها شباب القليوبية تحدث الدكتور رمضان عرفة الخبير الاعلامى والمدير العام بالهيئة العامة للاستعلامات عن ادارة الحملات الانتخابية مؤكدا ان الحملة الانتخابية التى يقوم بها المرشح تهدف الى مشاركة اكبر عدد من الناخبين للتصويت لصالحه