االهجان يقوم بجولة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال بها بالقليوبية
في إطار متابعة مشروعات حياة كريمة أجرى عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبيه جولة بنطاق مركز ومدينة شبين القناطر تفقد خلالها المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها بالمواعيد المحددة لها.
واستهل المحافظ جولته بتفقد إنشاء مدرسة الزهويين الابتدائية بتكلفة 5 مليون جنيه، والتي تتكون من أرضي وثلاث أدوار علوي، و تبلغ نسبة التنفيذ 92 %
كما تفقد إنشاء مدرسة القشيش الإعدادية المشتركة والتي يبلغ تكلفة إنشاؤها 4 مليون جنيه، وهي مكونة من أرضي وأربع أدوار علوي، وتشمل 18 فصلا
كما تابع أعمال إنشاء مدرسة الجعافرة الرسمية للغات على مساحة 1430م2، ومكونة من أرضي وثلاث أدوار علوي وتشمل 14 فصلا والتي يبلغ تكلفة إنشاؤها 7 مليون جنيه .
واستكمل الهجان جولته بتفقد إنشاء مدرسة العوام الثانوي بكفرطحا (إنشاء جديد) بتكلفة 12 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 55% وهي على مساحة 14قيراط ، ومكونة من أرضي وثلاث أدوار علوي.
وشدد الهجان على ضرورة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لخدمة أبناء تلك القرى
وخلال الجولة تابع مشروعات الصرف الصحي، والتي تتضمن تفقد محطة معالجة الكوم الأحمر والتي يبلغ تكلفة إنشاؤها 134 مليون جنيه وتخدم المحطة قرى : الكوم الأحمر – نوى -الزهويين- نوب طحا-الحصافة – كفر الدير.
والمتوقع الانتهاء منها فى يونيو 2021 بطاقة 20 ألف /يوم) والذي يقام تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال تنفيذ شبكة انحدار صرف صحي بقرية القشيش بتكلفة 100 مليون جنيه بطول 14 كيلومتر، وتحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
ثم توجه المحافظ، لتفقد توسعات المرحلة الثالثة من محطة معالجة شبين القناطر بطاقة 65 ألف متر 3/يوم بقرية سسل مركز شبين القناطر بتكلفة 480 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبه 98% ، ومتبقي أعمال الرصف واللاند سكيب ومتوقع الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري.
وأشار المحافظ، أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب