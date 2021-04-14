عاجل قناة السويس: حوافز لبعض السفن لتعويضها عن فترة توقف الملاحة

عاجل قناة السويس: حوافز لبعض السفن لتعويضها عن فترة توقف الملاحة

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنهم يسعون لزيادة قدرات وحدات الإنقاذ للعمل داخل مصر وخارجها.

وأضاف “ربيع”، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع على فضائية “المحور”، أن هناك حوافز لبعض السقن لتعويضها عن فترة توقف الملاحة في القناة، متابعًا: “هدفنا تقديم خدمة متميزة لعملائنا”.

وأوضح أن التحفظ على السفينة الجانحة لحين التعويض حق قانوني، لافتًا إلى أن التفاوض على التعويض يستغرق وقتًا في مثل هذه الأحوال.

ولفت إلى أن ليس هناك تحرك من قبل الشركة المالكة للسفينة لتعويض القناة، متابعًا: “نجحنا في تحريك السفينة الجانحة باحترافية