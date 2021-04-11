قبطي يوزع 1200 كرتونة رمضانية بالجيزة ويؤكد “مصر نسيج واحد”

كتب : خالد الدومة

أهدى المهندس روماني أبو ذكري، 1200 شنطة رمضانية، تحتوي على العديد من المواد الغذائية، للأهالي المحتاجين بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، مؤكداً أن مصر كانت وستظل نسيجا واحداً خاصةً في ظل الظروف الراهنة من الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا وعدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية حرصاً على

سلامة المواطنين.

قال المهندس روماني أبو ذكري، إنه قرر تجهيز عدد 1200 كرتونة رمضانية بها مواد غذائية وتوزيعها على ألف ومائتين أسرة تكفيهم طيلة شهر رمضان المبارك في محاولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، حيث لا فرق بين المسلم والقبطي، فمصر تحتاج أن يقدم كل شخص يده لجيرانه وأهل بلدته، بعيداً عن الإنتماء الدينى والعصبيات والتكتلات التي تهدد الروابط المجتمعية، فالأحياء قديما لم تكن تعرف الفرق بين منزل القبطي والمسلم، وعلينا الإجتهاد دائمًا لإعادة ترسيخ تلك المبادئ عن طريق التكافل الإجتماعى.

وأكد “روماني”، أنه قام بتلك الخطوة ترسيخا لمبادئ الوحدة الوطنية، وأن مصر دائما نسيج واحد، والحرص الدائم على المشاركة في طقوس وعادات الأمة ومشاركتهم شهر رمضان الكريم، وأن رمضان فعلاً شهر الكرم والجود، ومحاولة للتخفيف عن كاهل المواطن المصري المحتاج في ظل تحديات أزمة كورونا الراهنة.

يذكر أن المهندس روماني أبو ذكري، أعتاد ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتوزيعها على أهالى منطقته بالعمرانية في مشاهد تجسد مفهوم الوحدة الوطنية والتكافل المجتمعي بين المسلمين والأقباط على حد سواء في مصر.