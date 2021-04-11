حملة مكبرة بالقليوبية ..لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

كتب طارق درويش

في إطار تعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توقيق وزير الداخلية قامت الإدارة العامة لمكافحة

المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة

بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز مديرية

أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية أبرزها الآتى :-

 (20) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الشادو

كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودر – كمية

من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر البانجو – عدد من الأقراص المخدرة).بحوزة

22 متهم من بينهم لهم معلومات جنائية

(10) قطع أسلحة بيضاء.

(1) قطعة سلاح نارى.

ضبط (6) متهمين "مطلوب ضبطهم وإحضارهم.

ضبط (2) مراقب هارب.

غلق عدد (9) مقاهـى مخالفة.

تنفيذ (7168) حكم قضائى .. من بينها حكمين بالسجن المؤبد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.