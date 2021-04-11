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الهجان يتابع أعمال إخلاء المزلقان الرئيسي بمدينة شبين القناطر لمنع الباعه بالافتراش على شريط السكه الحديد

الهجان يتابع أعمال إخلاء المزلقان الرئيسي بمدينة شبين القناطر لمنع الباعه بالافتراش على شريط السكه الحديد حتي منتصف الليل

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة مساء امس السبت لمتابعة الاجراءات التى اتخذها مجلس مدينة شبين القناطر من القيام بعدة حملات لرفع الاشغالات بمنطقة مزلقان السكة الحديد حيث شدد المحافظ على ضرورة التواجد الليلي المكثف من إدارات مجلس مدينة شبين القناطر وشرطة المرافق والاشغالات وقوة أمنية من مركز الشرطة لمنع تواجد الباعة بمنطقة السكة الحديد
وقد اكد المحافظ بانه تم التنسيق مع السيد المهندس/اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد لتوفير شرطة السكة الحديد لمنع تواجد الباعة على شريط السكة الحديد فى خطوة هامة لمنع ظاهرة سوق الاحد الاسبوعي والذى يقام على شريط السكة الحديد حيث تم نقل الباعة الجائلين إلى منطقة مخصصة لهم لتيسير الحركة المرورية ومنع تلك المظاهر العشوائية.
جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والاستاذ/خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر وعدد من القيادات الامنية .

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