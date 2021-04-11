الاحرار الإشتراكيين يشارك تحالف الاحزاب المصرية لتأييد القيادة السياسية في التصدي لحل ازمة سد النهضة

كتبت بسنت طارق

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين ان الاجتماع الذي عقده امس تحالف الاحزاب المصرية بمقر حزب إرادة جيل بجاردن سيتي قد ناقش عدة موضوعات هامة تمس اهمية تضافر الجهود خلف الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية وتفويض الرئيس السيسي في إتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للدفاع عن حقوق مصر المائية وتخطي ازمة سد النهضة او إصدار اية قرارات من شأنها الدفاع عن مقدرات الوطن وتحقيق اعلي معدلات لدفع عجلة الإنتاج وإنجاز المشروعات التنموية المختلفة .

وقال درويش ان الاحزاب المشاركة في الإجتماع تتفق في دعم مؤسسات الدولة واجهزتها السيادية بالجيش والشرطة والإشادة بما حققه الرئيس السيسي في كافة المجالات وكلها إنجازات غير مسبوقة ولم تحقق الا في عهد هذا الرجل المحنك في إدارة شئون الوطن بنزاهة وقوة اخلاق القائد .

حضر الاجتماع، كل من النائب تيسير مطر الامين العام لتحالف الاحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل و كمال حسانين امين تنظيم التحالف ورئيس حزب الريادة، واللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس لجنة الانتخابات بالتحالف، واللواء سيف عبدالبارى رئيس حزب مصر بلدى، والشيخ على فريج رئيس حزب العربى للعدل والمساواة، وحسن ترك رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى، وطارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، وخالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، والمهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، ومحمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ومحسن أبو سعده رئيس حزب العمل، وسيد حسن رئيس حزب الثورة، وشريف الحسينى رئيس حزب النصر، نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، وممدوح عبدالحكيم عن حزب التحرير المصرى، وجيهان الشريف رئيس حزب الغد المصرى والنائب السابق رجب هلال حميدة نائب اول رئيس حزب إرادة جيل ، والكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب ارادة جيل المتحدث الاعلامى للتحالف، وأحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، والبرلمانى السابق عبدالاله عبدالحميد أمين تنظيم حزب الحركة الوطنية، وحسام بدر الدين نائب رئيس حزب المصريين، وعلي مسلم الجعلي مساعد رئيس حزب الاحرار، وأيمن أحمد أمين تنظيم حزب الثورة، وعبير الزهيري عن حزب مصر، وهبة الصباحي مساعد أمين المرأة في الحزب العربي، وأمل سلام أمين المرأة للحزب العربي، ومحمد نصر نائب رئيس حزب صوت مصر.

اعرب المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية ، الذي يضم 35 حزباً سياسياً ،عن ثقته ودعمه الكامل للقيادة السياسية في التعامل مع كافة الملفات وأولها ملف مياه النيل.

ودعا خلال اجتماعه امس بمقر التحالف بناءاً على دعوة من الأمين العام للتحالف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة الاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية والحكومة المصرية في كافة القرارات التي تتخذها بشأن أزمة سد النهضة والتأكيد على عدم المساس بالحقوق التاريخية لحصة مصر في مياه النيل والوصول إلى حلول عادلة تضمن تحقيق التنمية المستدامة فى إثيوبيا وتراعى عدم الإضرار بدول المصب وحقوقها فى المياه و الحياة.

واكد تحالف الأحزاب المصرية أن أحاديث الرئيس السيسي وكلماته إزاء قضية سد النضهة بمثابة رسائل طمأنة واضحة، ونشدد على أن الوضع الحالي يدعونا جميعاً أن نكون رهن إشارة الدولة المصرية.

كما يبدى تحالف الأحزاب المصرية اندهاشه من رفض إثيوبيا كافة المقترحات والبدائل، التي طرحتها مصر وحازت على موافقة السودان من خلال تطوير العملية التفاوضية بمشاركة وسطاء دوليين وإصرارها على وساطة الاتحاد الأفريقي فقط والتي أعاقتها أثيوبيا في مسار المفاوضات.

كما يدعو التحالف كافة فئات الشعب المصري علي تجاهل ما تبثه مواقع التواصل الإجتماعي عن الموضوعات المرتبطة بسد النهضة .