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مدينه طوخ بالقليوبية ” هذه المدينه ربما أن تكون مشغوله أو خارج نطاق الخدمه ” .

مدينه طوخ بالقليوبية ” هذه المدينه ربما أن تكون مشغوله أو خارج نطاق الخدمه ” .

كتب : اسلام عفيفي

احتل مركز ومدينه طوخ بمحافظة القليوبية المركز الأول فى اعلى مستويات تدني الخدمات والمرافق العامة ، حيث فشل الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة طوخ فى احتواء تلك الأزمات ، مما جعل المدينه مرطعا للفوضي والاخلال بالقوانين .

اتسمت مدينه طوخ بعده شعارات أهمها ” طوخ بلا مستشفى ” طوخ بلا صحه ” طوخ مدينه الفوضي ، هذا ما أطلقه المواطنين بعد مرار طافح من المعاناه أمام الجهاز التنفيذي المحلي ، وكثرة الاستغاثات إلى المحافظين السابقين والحالي ،

يعاني أهالى ومواطنين مركز ومدينة طوخ من الإهمال الفاج وحاله من التردى فى الخدمات العامه ، والتى تجعل المواطنين فى خبر كان ، وأهم تلك المعاناه «« كثافة القمامه المتزايدة بشكل مهين لادمية الإنسان ،، تربية الحيوانات داخل الكتله السكنية بخلاف حالات الذبح الغير مطابقة للمواصفات الطبية والاشتراطات البيئية والصحية .وايضا الشوارع الغير صالحه للسير عليها والتى يحدث بسببها كثيرا من الحوادث .عدم وجود رقابه على السلع والمنتجات مما جعل المواطن فريسه سهلة فى ايدى جشع بعض التجار والبائعين .وجود منتجات غير صالحه للاستهلاك الادمى ..

أدان العديد من المواطنين تلك المخالفات واستغاثت بالعديد من المسؤولين ولكن اكتشفت أن الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة طوخ مشغول بمهام أخري

ويطالب المواطنين بمدينة طوخ السيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتوره ايمان ريان والمهندس سمير حماد نائبى المحافظ بضرورة التدخل بالنظر إلى تلك المدينه المهملة والمتدنية فى الخدمات وتنفيذ القانون على الكبار قبل الصغار ، ووقف كافة المهازل الغير قانونية والتى تحدث فى حق المواطنين .

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