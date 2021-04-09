أخبار مصرعاجلمحافظات

نشاط مكثف لجمعية ثمار الخير بالقليوبية استعداد لشهر رمضان المبارك 

نشاط مكثف لجمعية ثمار الخير بالقليوبية استعداد لشهر رمضان المبارك 

حيث تقوم الجمعية بتجهيز العرائس
وشنط غذائية  بمناسبه شهر رمضان المبارك
وتوفير اسطوانات الأكسجين وتوصيلها لمنازل مصابي كورونا
مبادرات تشمل توفير لحوم ومواد غذائية وملابس وكل مايلزم الأسرة بأسعار مخفضة تكريم حفظة القرأن الكريم والمتفوقين بالشهادات العامة
يوم اليتيم

مؤسس الجمعية
محمد صبري الزعيم
المدير التنفيذي للجمعية
مجدي خليل

وتقوم الجمعية ببناء منازل للفقراء والمساكين وادخال مياه الشرب  للاسر الفقيرة وإقامة فصول تقوية

واقامة محطات مياه مفلترة مساهمة منا لأهالينا

Post Views: 38
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of صيدليان يتاجران بالادوية المستوردة

صيدليان يتاجران بالادوية المستوردة

منذ 8 ساعات
Photo of عاملة تقتل شقيقتها بالخطأ بسلاح نارى بطوخ

عاملة تقتل شقيقتها بالخطأ بسلاح نارى بطوخ

منذ 9 ساعات
Photo of المصيلحي والهجان والفيومي يفتتحون معرض (اهلا رمضان )

المصيلحي والهجان والفيومي يفتتحون معرض (اهلا رمضان )

منذ 10 ساعات
Photo of السيسي ورسائل القوة بين الحاضر والماضي

السيسي ورسائل القوة بين الحاضر والماضي

منذ 13 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!