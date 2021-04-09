نشاط مكثف لجمعية ثمار الخير بالقليوبية استعداد لشهر رمضان المبارك
حيث تقوم الجمعية بتجهيز العرائس
وشنط غذائية بمناسبه شهر رمضان المبارك
وتوفير اسطوانات الأكسجين وتوصيلها لمنازل مصابي كورونا
مبادرات تشمل توفير لحوم ومواد غذائية وملابس وكل مايلزم الأسرة بأسعار مخفضة تكريم حفظة القرأن الكريم والمتفوقين بالشهادات العامة
يوم اليتيم
مؤسس الجمعية
محمد صبري الزعيم
المدير التنفيذي للجمعية
مجدي خليل
وتقوم الجمعية ببناء منازل للفقراء والمساكين وادخال مياه الشرب للاسر الفقيرة وإقامة فصول تقوية
واقامة محطات مياه مفلترة مساهمة منا لأهالينا