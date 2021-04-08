المصيلحي والهجان والفيومي يفتتحون معرض (اهلا رمضان )
كتب ؛ اسلام عفيفى
افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، و الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ظهر اليوم الخميس، معرض “أهلا رمضان” بمحافظة القليوبية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة .
معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية على مساحة تصل إلي 800 مربع ويضم السلع الغذائية والاستهلاكية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن الأسواق المحلية والتي تتراوح من 15 الي 30٪ .
وآكد المصيلحي على توافر كافة السلع الاساسية بالاضافة الي تحديد 14 سلعة أساسية من خلال 27 معرض رئيسي و161 شادر إضافة إلي كافة المنافذ التابعة لشركات الاهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة.
واشار السيد اللواء / عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بأن المعارض يتم فيها توفير جميع متطلبات المستهلكين من خلال عرض لحوم وسلع غذائية ورمضانية بأسعار المصنع من خلال عرض شركات التصنيع.
واكد الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ان معرض اهلا رمضان يأتي من ضمن سلسله من المعارض التي تنفذها وتشرف عليها الغرف التجارية للمساهمه في الحد من جشع التجار ورفع المعاناه عن المواطن وتوفير كل المستلزمات اللازمه للاسرة المصرية بأسعار مناسبة .