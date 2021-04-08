السيسي ورسائل القوة بين الحاضر والماضي

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

بصراحة ووضوح اشعر بالفخر والشموخ بالموقف السياسي القوي الذي اتخذه الرئيس السيسي في ازمة سد النهضة خاصة بعد تعنت الجانب الاثيوبي المتغطرس الذي يراوغ و يسوف بتكتيك محكم وتنسيق كامل مع مخابرات دول العداء اسرائيل وامريكا وبريطانيا لإقحام مصر في حرب مفتعلة لإيقاف عجلة التنمية والبناء التي دارات وتحققت بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ مصر وشغل القيادة السياسية عن تحقيق الغاية الكبري ووضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول العظمي اقتصاديا وعسكريا وهو ما يهدد دول الفكر الإستعماري و يهدم مخططاتهم الإجرامية لإستهداف دول المنقطة و الإنقضاض عليها كلما سنحت لهم الفرصة.

عندما اكد الرئيس السيسي في تصريحاته النارية انه لن يسمح لأحد ان ينتقص نقطة مياه واحدة من حق مصر وان من يحاول ويريد ان يجرب . فليجرب ليؤكد الرئيس للعالم كله ان سيادة الوطن وامنه القومي خط احمر قد رسمه ضد كل قوي الطغيان في إشارة منه ان كل الخيارات متاحة ومطروحة للزواد عن حق مصر اينما كان وفي اي زمان .

وفي سياق الايعاذ القوي والشموخ فقد افتتح الرئيس السيسي متحف الموميات الجديد بمدينة الفسطاط في مشهد حضاري عالمي يرسخ ان هذا البلد المصري صاحب حضارة وتاريخ كبير وان الحاضر من اهل القيادة المصرية يستكملون حضارة الماضي بنغس القوة و التضحيات ولما لا ومصر هي صاحبة نشر الحضارة والعلوم لكل دول العالم . كلها رسائل ترتبط بعضها البعض لرسم صورة تحمل في جوانبها والوانها كل القوة و الشموخ .

وانا اقول ان الرئيس السيسي يحمل في وجدانه خريطة قهر كل قوي الطغيان ودحر كل افكار الارهاب و إسقاط كل المؤامرات وبذل المزيد من الجهد والتضحيات مهما كلفة الامر وان هذا الرجل يواجه تحديات ليست سهلة من مخططات و تربيطات مخابراتية لدول عدائية تحمل لمصر كل الشر و الاحقاد ويذكرنا الرئيس السيسي دائما ان القائد المصري في شتي العصور له شخصية فولاذية قوية تمنحه الحكمة و القرارات السليمة للحفاظ امن وامان الوطن مهما كانت الصعوبات ومهما بلغت المخاطر لان لهذا الوطن جيش عنيد عتيد يضم في صفوفه صقور وجنود لا يخشون الموت .

واؤكد ان حزب الاحرار الاشتراكيين يقف صفا واحد مع الرئيس السيسي في مواجهة كل التحديات ويفوض سيادته في إتخاذ اية قرارات يراها مناسبة لحل ازمة سد النهضة وكذلك مواجهة اية تحديات اخري من اي شكل او نوع

حفظ الله مصر شعبها و رئيسها وجيشها وشرطتها وكافة مؤسساتها من كل سوء ودمر الله كل اعدائها ومن اراد بها الشر والسوء