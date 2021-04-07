محافظ القليوبيه يتابع اعمال تطوير كورنيش النيل
كتب ؛ اسلام عفيفى
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية صباح اليوم،بمنطقه «الفلل»، بمدينة بنها لمتابعة أعمال تطوير الكورنيش يرافقه المهندس محمد اسماعيل مدير مديرية الطرق و الاستاذ /حماده وهدان نائب رئيس مدينه بنها والمهندسين القائمين علي المشروع .
حيث تابع المحافظ اعمال الرصف بطول كورنيش النيل والتاكد من وضع بلوعات صرف الامطار ومراجعه جوده الاشجار كما وجه باستكمال اعمال الرصف بالشوارع الجانبيه كما لاحظ اخطاء في اعمال البلدورات ووجه بتغييرها فورا
كما تابع أعمال رصف بلاط بشكل ديكوري أسفل كورنيش النيل، وأماكن وضع البلدورات، موجها بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير والشكل الجمالي والحضاري، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال خطوط الكهرباء، والتي يتم توزيعها على أعمدة الإنارة الديكورية
ووجه المحافظ، بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، مؤكدا ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي،
ووجه بالإسراع فى نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة، من خلال لجنه للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .