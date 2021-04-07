محافظ القليوبية يفتتح 5 مدارس و 4 مراكز شباب بمركز ومدينة طوخ بتكلفة 37 مليون جنيه
كتب ؛ اسلام عفيفى
إفتتح عبدالحميد الهجان/ محافظ القليوبية اليوم الأربعاء الموافق 7/4/2021 عدد 5 مدارس جديدة وعدد 4 مراكز شباب بمركز ومدينة طوخ بتكلفة إجمالية بلغت 37 مليون جنيه تقريبا، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما بقطاع التعليم والرياضة
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ورافق المحافظ في الجولة كل من السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن مركز ومدينة طوخ والأستاذ/ أحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ والأستاذ/ ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة/ هالة شندي مدير هيئة الأبنية التعليمية والدكتور/ محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة.
واستهل المحافظ الجولة بافتتاح مدرسة علي عبد الحميد الديب بالعمار الكبرى، والتي تتكون من 11 فصل إنشاء جديد، بتكلفة 6 مليون جنيه، كما افتتح المحافظ مدرسة ناصر لطفي سليم بجزيرة الأحرار بعزبة النقطة والمكونة أيضا من 11 فصل إنشاء جديد، بتكلفة 6 مليون جنيه.
كما افتتح المحافظ مدرسة كفر العمار الثانوية، والمكونة من 30 فصل إنشاء جديد،بتكلفة 10 مليون جنيه وافتتح الهجان أيضا مدرسة الصبايحة تعليم أساسي، والمكونة من 11 فصل، إنشاء جديد، بتكلفة 6 مليون جنيه.
وخلال افتتاح المدارس تفقد المحافظ الفصول التعليمية وهنأ الطلاب بافتتاح تلك المدارس وطالبهم بالحفاظ عليها، كما تفقد الهجان المعامل وحجرة المجالات والأنشطة ودورات المياه، حيث أثنى المحافظ على المستوى العالي لإنشاء تلك المدارس وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية، في وسائل التعليم والتي تتماشي مع خطة الدولة للنهوض بالتعليم وتطوير وسائله .
كما تفقد المحافظ أيضا مدرسة كفر منصور الإعدادية والجاري إنشاؤها ووصلت نسبة تنفيذها إلى 95، وسيتم تسليمها خلال 10 أيام وتتكون من 12 فصل، إنشاء جديد بتكلفة 5 مليون جنيه.
وتابع المحافظ الجولة بافتتاح مراكز الشباب، حيث افتتح سيادته مركز شباب كوم الأطرون إحلال وتجديد ملعب خماسي نجيل صناعى بتكلفة 500 ألف جنيه، كما افتتح المحافظ أيضا مركز شباب مشتهر المطور إحلال وتجديد، ملعب خماسي نجيل صناعى بتكلفة 300 ألف جنيه ، كما افتتح المحافظ أيضا مركز شباب نامول( إنشاء جديد، ملعب خماسي نجيل صناعي بتكلفة 2 مليون جنيه وافتتاح مركز شباب سنهرة( إحلال وتجديد، ملعب خماسي نجيل صناعي بتكلفة 500 ألف جنيه).
وأشاد محافظ القليوبية بالطفرة الإنشائية التي شهدتها مراكز الشباب والتميز الملموس على مستوى الأنشطة والخدمات المقدمة ، مؤكداً على متابعته الدورية لأعمال التطوير بالمنشآت الشبابية والرياضية في كافة مدن المحافظة، باعتبارها المتنفس السليم للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة بها، مشيداً بجهود الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مجال الشباب والرياضة ودعمه اللامحدود لشباب مصر .