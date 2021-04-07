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ديوان /. شغف المنى
ديوان /. شغف المنى
للأديبة المصرية / منى فتحي حامد
هذا الديوان النثري يحتوي على قصائد شعرية متلألئة بالمشاعر الغزلية ….. المتوجة بالهمسات الرقراقة الوجدانية ، الملامسة للروح و الوجدان …. المناجاة للحبيب رغم بعاد المكان و الزمان.. تغريدات تتراقص بها حولها زيزفون القلم بالعديد من الأزهار الأقحوانية المزدهرة على هضاب السنديان .. المنادية للشعور و تبادل نسمات الأشواق و ربيع البيلسان … غرام و عشق و دجى بالحنين و ضحى بالاشتياق منذ إشراقة الشمس حتى شغف المساء …💐🌹
مع فائق أمنياتي بقراءة ممتعة 💐💐