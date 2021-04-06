هام وعاجل ننشر لكم آخر أسعار البنزين فى السوق المصرية

ننشر لكم سعر البنزين الجديد في مصر.. ينتظر المصريون نتيجة الاجتماع السابع للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، وذلك مطلع إبريل المقبل، على أن يكون إعلان سعر البنزين الجديد في مصر، في موعد غايته، الخميس 8 إبريل 2021.

سعر البنزين الجديد

خلال الاجتماع الأخير، استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، مقارنة بالفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، أخذا فى الاعتبار، أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة، تقضي بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا، بحد أقصى 10% فقط؛ لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء‪.‬

[٦/‏٤ ٩:١٧ م] أسامة درويش: فى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار تعافي الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا‪.‬

[٦/‏٤ ٩:١٨ م] أسامة درويش: قررت الحكومة المصرية يوم الأربعاء 6 يناير 2021، تثبيت الأسعار الأخيرة للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك لفترة 3 أشهر، من يناير حتى نهاية مارس الجاري 2021، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: بنحو 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وبنحو 7.50 جنيه للتر البنزين 92، وبنحو 8.50 جنيه للتر البنزين 95، وأيضا 6.75 جنيه للتر السولار.

سعر النفط يزلزل الأوضاع

مما لا شك فيه أن سعر برميل النفط هو المعادل الأقوى في تسعير البنزين محليا في مصر، الأمر الذي ينذر بشيء غير إيجابي، حيث أنه بحسب آخر دراسة ربع سنوية، الثلاث شهور الأخيرة، كان سعر برميل النفط بمستوى نهاية الأربعينيات، حيث كانت بمطلع 2021 في حدود 48 و50 دولار للبرميل، أما الأن فقد لامس بداية الـ60 دولارا.

أسباب أسعار البنزين الجديدة

كان هذا القرار هو السادس للجنة بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي على معظم المنتجات البترولية بعد الوصول بها إلى سعر التكلفة في يوليو 2019، بعد تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن هذه المنتجات على عدة سنوات، حيث يتم تحديد قرار اللجنة بشأن الأسعار بشكل ربع سنوي، بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية لخام البترول برنت، وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على تحديد السعر الجديد للبنزين .

لجنة تسعير المنتجات البترولية

قالت اللجنة في بيان لها آنذاك، إن توصياتها بتثبيت الأسعار جاءت في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة، خاصة خلال تلك الفترة، وأشارت إلى حدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة.

وأوضحت اللجنة أنها اطلعت على توقعات جميع المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتي تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع الرابع من 2020 مقارنة بالأسعار التي سادت في الربع الثالث من نفس العام، وذكرت أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.

أسعار البنزين الجديدة في مصر

ينتظر المصريون خلال الأيام القليلة المقبلة، التدخل السابع للجنة تسعير المحروقات للإعلان عن قائمة أسعار البنزين الجديدة والتي يتم الإعلان عنها كل ثلاث أشهر حسب النظام المطبق في مصر والخاص بالإعلان عن قائمة أسعار البنزين الجديدة حسب المعطيات الراهنة