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التايم المصرية : فى الذكري الثانية لوفاة والدة معتز القيعي

التايم المصرية : فى الذكري الثانية لوفاة والدة معتز القيعي

التايم المصرية : فى الذكري الثانية لوفاة والدة معتز القيعي
معتز القيعي

فى الذكري الثانية لوفاة والدة معتز القيعي

تتقدم اسرة تحرير جريدة وموقع “التايم المصرية” بخالص المواساة للصديق د. معتز القيعي أخصائي التغذية الرياضية و اللياقة البدنية

في مثل هذا اليوم منذ عام اعتمت الدنيا في وجه، وخيَّم الحزن على جميع الأهل والأصحاب والجيران.. لرحيل الام الغالية والدة  أخصائي التغذية دكتور ” معتز القيعي ” فاجعة عجزت أمامها الكلمات التي مهما كبرت عن ألم فرقاك ومهما ذرفت العيون دموعها ستبقى الحقيقة الخالدة «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» وأمامها لا نملك الا القول: «إنا لله وإنا اليه راجعون».

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، ولا أقول إلا ما يرضي ربنا، فجزاكي الله خير الجزاء عنا، وغفر لكى، واللهَ نسأل أن ينزلك منازل الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يرحمها رحمة واسعة انتي وأموات المسلمين من عرفنا منهم ومن لم نعرف. اللهم جازها بالإحسان إحسانًا، وبالسيئات عفواً وغفراناً، اللهم ارحمها واجمعني بها في جناتك جنات النعيم.

 

 

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