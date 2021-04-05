الأردن حقيقة ورقة التوكيل من الأمير حمزة الى محامية امام محكمة امن الدولة
كتبت منى توفيق
اكد المحامي فهد العامر النسور لوكالة عمون الأردنية ان ورقة التوكيل الصادر من الأمير حمزة ملفق وبتاريخ قديم وان موكلي الأمير غير متهم رسميا وبالتالي لا تنظر محكمة امن الدولة قضايا تخصه
وجاء ذلك بعد تدول مستخدمون اردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي توكيل أصدره الأمير حمزة لدفاع عنه امام محكمة امن الدولة .
وفي السياق نفى الجيش الأردني امس اعتقال الأمير حمزة وانه طلب منه فقط التوقف عن تحركات توظف لاستهداف امن واستقرار الأردن وأضاف الجيش الأردني انه سيكشف عن نتائج التحقيقات خلال الأيام القادمة بمنتهى الشفافية .وطالب من الشعب الأردني عدم الالتفات الى الشائعات .
وصرح وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي ان الأمير حمزة قام بنشاطات مع العشائر الأردنية لتحريضهم ودفعهم لتحركات من شأنها المساس بالامن الوطني للبلاد
وأضاف الصفدي ان الأجهزة الأمنية رصدت في 4 ابريل اتصالات اشخاص من داخل الأردن مع جهات خارجية لاختيار الوقت المناسب لزعزعة امن واستقرار الأردن حسب قوله منوها ان توجيهات الملك عبدالله هي التعامل مع الأمير حمزة في اطار العائلة الهاشمية
كما أشار ان السلطات الأردنية اعتقلت عدد من الأشخاص تجاوز عددهم 16 شخصا وشملت الاعتقالات أيضا الشريف حسن بن زايد وهو شخصية مقربة من العائلة الملكية في الأردن والرئيس السابق للديون الملكي باسم إبراهيم عوض الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة واحد المقربين لفترة طويلة لعاهل الأردن الذي اصبح وزير مالية بعد ذلك وكان يشغل من قبل مستشارا لولي عهد السعودي محمد بن سلمان حسبما ورد في وكالة رويترز
وأعلنت دول عربية واجنبية وقوفها ودعمها للملك عبدالله لما تقوم به الأجهزة الأمنية في الحفاظ على امن واستقرار الأردن منها مصر والسعودية وقطر ومنظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة وبريطانيا .
والجدير بالذكر ان الأمير جمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجة الامريكية الملكة نور واخ غير شقيق للعاهل الأردني عينه الملك عبدالله ملك الأردن عام 1999 بناء على رغبة والده وليا للعهد لكنه قام بتنحيته عام 2004 وعين بدلا منه ابنه الأمير حسين .