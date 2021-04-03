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العقيد محمد سعيد من الضباط المتميزين بشهادة وزير الداخلية

العقيد محمد سعيد من الضباط المتميزين بشهادة وزير الداخلية

كتب_ السيد يوسف

أقيمت مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء فخر الدين العربي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القليوبية، حفل تكريم الضباط المميزين والذي لهم اثر كبير ومتميز فى الأداء الوظيفي وعطاءهم المستمر وتفانيهم فى العمل ، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء محمد توفيق وزير الداخلية .

ومن جانبة اقدم اللواء فخر الدين العربي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القليوبية بتكريم العقيد محمد سعيد مرسي رئيس مباحث الترحيلات بأمن القليوبية ضمن الضباط المتميزين، حيث اثني العقيد محمد سعيد على هذا التكريم وقدم الشكر للقيادة السياسية وجموع القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وأمن القليوبية، حيث اهدي العقيد محمد سعيد التكريم لوالديه، مؤكدا أن ما وصل إليه من تميز جاء بفضل الله ثم فضل والدته ووالده ودعواتهم ودعمهم له منذ الصغر .

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