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وكيل مديرية تعليم القليوبية يتابع أعمال الأمتحانات بإدارتي طوخ وقها التعليمية

وكيل مديرية تعليم القليوبية يتابع أعمال الأمتحانات بإدارتي طوخ وقها التعليمية

كتب ؛ اسلام عفيفى

تفقدت الاستاذة سماح ابراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية مدارس إدارة قها التعليمية في إطار توجيهات:
معالي الأستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومعالي اللواءعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
وبتوجيهات من الأستاذ ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

تفقدت سيادتها مدرسة الشهيد هشام بيومي الاعدادية بنات بإدارة قها التعليمية وتفقدت سيادتها انتظام الطلاب في اللجان لاداء امتحانات الصف الثاني الأعدادى لشهر مارس للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ وأكدت سيادتها علي تطبيق الاجراءات الاحترازية والحفاظ علي المسافات اللازمه بين الطلاب والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وفي نهاية الجولة تفقدت سيادتها مدرسة التحرير الابتدائية ومدرسة الشهيد محمد فهمي الطوخي الأبتدائية بإدارة طوخ التعليمية لمتابعة سير أعمال الامتحانات ورافق سيادتها الأستاذة هالة حسام مدير إدارة طوخ التعليمية .

وأكدت سيادتها علي النظافة والتهوية الجيدة للجان وعلي تعقيم اللجان قبل وبعد الأمتحانات واتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظا علي سلامة أبنائنا الطلبة وسلامة العاملين والمشرفين بالمدرسة.

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