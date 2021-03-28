محافظ القليوبية يقوم بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير العمل بمستشفى طوخ المركزي ويتابع إزالة عدد من التعديات بمدينة قليوب
في إطار المتابعة المستمرة والدائمة من عبد الحميد الهجان / محافظ القليوبية لنسب التنفيذ فى المشروعات فقد استهل الهجان جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي، حيث تشمل المستشفى «مناطق انتظار- مكاتب إدارية- العيادة الخارجية – قسم للطواريء – قسم للغسيل الكلوي- قسم للعلاج الطبيعي- العناية المركزة- قسم الأشعة- التعقيم المركزي- غرف عمليات- استراحات الأطباء ومدرسة التمريض قسم النساء والولادة- قسم للمعامل- حضانات- قسم للحروق- قسم جراحة المناظير» بتكلفة 308 مليون جنيه حيث استمع المحافظ من مقاول المشروع انه يتم الانتهاء من اعمال صب الدور الثالث والبدء في اضافه اعمال جديده بإضافه مبني مكون من دور ارضي دورين علوي وتم توريد المصاعد والتكييفات وشدد المحافظ بسرعه الانتهاء من اعمال التطوير والتسليم في الموعد المحدد له .
كما تفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب واستمع لشرح تفصيلي من رئيس المدينة عن أعمال ونسبة التنفيذ وعن تجميل الميدان بالشجر والنخيل، يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية.
وخلال الجولة تابع المحافظ موقف المتغيرات المكانية بقرية ميت حلفا مركز ومدينه قليوب، حيث لاحظ عدد من المخالفات ووجه المحافظ لرئيس المدينه بضرورة التنسيق التام لإزالة التعديات التي يتم رصدها في المهد وعدم الانتظار حتى تتفاقم وتتحول لكتل خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكداً إستمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ / أحمد الوزيري رئيس مجلس مدينة طوخ والأستاذ /مجدي نجاح رئيس مجلس مدينة قليوب والدكتور /خالد عبد الغني وكيل وزاره الصحة بالقليوبية .