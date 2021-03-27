عاجل ننشر لكم أسماء ضحايا قطار سوهاج التفاصيل في الخبر
ننشر لكم أسماء القائمة الأولية لأسماء ضحايا ومصابي حادث قطاري سوهاج، الذي أسفر عن 32 حالة وفاة، و165 مصابا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة.
وتوفى كل من عمر طلعت محمد، 21 عامًا، ومصطفى زاكر محمد، 21 عامًا، وأدهم عبدالستار إسماعيل، 20 عامًا، مجند ومحمد عبد الجواد، 38 عامًا، وإصابة كل من عواض قذاف عواض، 21 عامًا، نجع حمادي، وائل محمد حسين، نجع حمادي، وحسانين محمود أبوالعربي، 29 عامًا، نجع حمادي، ومعتمد محمد أحمد، 35 عامًا، أبوتشت، وعبد الرازق محمد كمال الدين، 55 عامًا، أبوتشت، ومحمد عبد الجواد نادي، 38 عامًا، نجع حمادي، وعادل عبد الحميد عرابي، 21 عامًا، من قنا، ومحمود جلال محمد، 18 عامًا، قنا.
كما أصيب محمود قناوي محمد، 17عامًا، قنا، ومحمد خالد ثابت، 19 عامًا، قنا، ومؤمن طلعت فؤاد، 22 عامًا، من قنا، وصلاح القوصي علي محمد، 22 عامًا، قنا، ومحمود جاد الله سليم، 22 عامًا، قنا، وحازم محمد أحمد، 21 عامًا، قنا، وعبدالعزيز مصطفى، 31 عامًا، نجع حمادي.
كما أصيب في الحادث كل من: أحمد فرغل أحمد امبابي، 21 عامًا، من نجع حمادي، ومحمد عبدالجواد فاوي، 38 عامًا، من نجع حمادي، محمد شوقي، 25 عامًا، المحروسة في قنا، ومحمد ياسين إبراهيم، 23 عامًا، نجع حمادي، وأبو الوفا وليد أبوالوفا، 29 عامًا، وحسانين محمود أبو الحسن، 29 عامًا، نجع حمادي، وحمدي أحمد عبد الغني، 21 عامًا، نجع حمادي، وأحمد أبو الحمد علي، 20 عامًا، نجع حمادي، والسيد أبوزيد السيد، 20 عامًا، من أبوتشت