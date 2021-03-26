محافظ القليوبية يكشف عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح
اخر موعد لتقديم الطلبات حتي 31 مارس:
محافظ القليوبية :إجمالي طلبات التصالح وصل”حتى اليوم” إلى 225 ألف و694 طلب على مستوى المراكز والمدن
صرح اللواء/عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة”حتى اليوم” قد بلغ 225 ألف و694 طلبا على مستوى المحافظة،مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ضوء تنفيذ قرارمجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجاري طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح”جدية”إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالي،فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021