هام وعاجل وزير الخارجية المصري يصدر بيان شديد اللهجة بشأن سد النهضة

اعلن سامح شكري، وزير الخارجية، المصرى فى التصريحات الأخيرة لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، قائلًا: “تصريحات متكررة أدلى بها رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي عدة مرات”.

وكشف “شكري”، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”،المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، أن مصر أثبتت إرادتها السياسية في التوصل لاتفاق حول سد النهضة عندما صيغ اتفاق شاركت فيه إثيوبيا مشاركة كاملة ثم تراجعت عن التوقيع عليه،وهو الاتفاق الذي صيغ في واشنطن.

وتابع:”نأمل أن يكون هناك إرادة سياسية من الجانب الإثيوبي للتوقيع على اتفاق”، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا واضحة لتحقيق مصالح الدول الثلاث وليس مصالحها فقط، وتعاملت بالمرونة اللازمة.

وقال وزير الخارجية،: “نستمر في مسعانا بالتوثيق مع الأشقاء في السودان في قضية سد النهضة”، مؤكدًا أن مصالح مصر والسودان مصالح مشتركة، مشددًا على أن قضية سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر.

وأضاف وزير الخارجية، أن الحكومة لا تدخر فيه أي جهد في ملف سد النهضة، وتدرك جيدًا كيفية التعامل فيه مع كل السيناريوهات المحتملة.

وذكر وزير الخارجية، أنه لا زال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق للخروج من أزمة سد النهضة لمنع نشوب توتر وتعقيد في العلاقة المصرية السودانية الإثيوبية إذا ما كانت هناك نوايا خالصة للوصول لاتفاق.

وأضاف أن مصر تعول على رئيس الاتحاد الإفريقي، وتعول على حكمة رئيسه، وقدرته على رعاية المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مصر ستتعامل بنفس درجة المرونة خلال الفترة المقبلة، للوصول لقواعد تحكم ملء سدالنهضة، وقواعد تحكم الظروف، متابعًا: “نحن نتعامل مع موردطبيعي وتتغير كمية المياه وفقًا للعطاء الإلهي ولا بد أن تكون هناك قواعد للتعامل مع كل الاحتمالات”.

واستكمل وزير الخارجية: “لا يجب أن تفعل إثيوبيا شيء على حساب مصر والسودان وعلاقات التعاون بين الدول الشقيقة بعيدًا عن الأحاديث المسترسلة وأحاديث العداء من الجانب الإثيوبي