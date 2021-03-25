محافظ القليوبية يستعرض معدلات التنفيذ للخطة الاستثمارية للمحافظه بإجمالي 519 مليون جنيه

في إطار المتابعة الدورية للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020/2021 عقد عبد الحميد/ الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور د/ سمير حماد نائب المحافظ واللواء/ هشام خشبة السكرتير العام ومديري مديريات الري والصرف والطرق والإسكان والأبنية التعليمية، ومديري عموم التخطيط والشئون المالية والإدارية والشئون الهندسية والمكتب الفني والتطوير الحضري.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن معدلات التنفيذ للخطة الاستثمارية للعام المالي لكل المشروعات الجاري تنفيذها بالقليوبية في كافة القطاعات.

ووجه بالإسراع فى نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة الاعتمادات المالية سواء من التمويل الذاتي أو الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكلف محافظ القليوبية مسئول الخطة والموازنة، برفع تقرير مفصل أسبوعي موضحا به معدلات الأداء ونسب الانجاز فى تنفيذ الخطة، مشددًا على تحصيل مستحقات الدولة، مؤكدًا على أن هذا الأمر لا تهاون فيه حيث تلك الإيرادات، والمستحقات تؤول إلى المواطنين في صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية، ودعم الاقتصاد الوطني لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021، تبلغ 519 مليون جنيه تضمنت 475 مليون جنيه اعتماد حكومي و44 مليون جنيه اعتماد تمويل ذاتي، في قطاعات “مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، والكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور،وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية .