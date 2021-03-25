“تعليم القليوبية”زيارة الوفد الياباني لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.
كتب ؛ اسلام عفيفى
استقبل اليوم الأستاذ ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الوفد الياباني “فريق جايكا” .
أ/الأستاذ تاتوسو ناجومو مسئول فريق جايكا .
أ/الاستاذة/منال محمد عضو الفريق .
تحت رعاية وتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ومعالي اللواءعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
وبحضور المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني .
حيث اتجه الوفد لزيارة مدرسة العبور الصناعية المشتركة وتفقد الوفد قاعات المدرسة والورش الفنية بها وهذة المدرسة ضمن خطة التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ودولة اليابان لنقل الخبرات إلي مدارس جمهورية مصر العربية وقد تميزت هذه المدرسة بتفعيل هذه التجربة الفريدة وقد أثمرت التجربة عن رفع مهارات وقدرات مدربي مدرسة العبور الصناعية المشتركة وقد أتت هذه الزيارة للاستمرار في المرحلة القادمة، وأثني الفريق علي المجهود المبذول في المدرسة وروح الفريق والتعاون بين إدارة المدرسة وجميع العاملين بها والمتابعة الجادة والفعالة للمدرسة من قبل مديرية التربية والتعليم.
وقد أشار ياسر محمود علي المجهود العظيم المبذول في المدرسة وتحفيز الطلاب لاكتساب الخبرة في مجال الميكانيكا وتجهيز الطلبة لسوق العمل ؛وأكد سيادته علي الاستمرار في التجربة ونشرها علي مستوى أعلي في الفترة القادمة للاستفادة من التجربة وتعميمها لخدمة العملية التعليمية .
وقد أشار الصادق بأن طلاب مدرسة العبور تخصص ميكانيكا يتدربون عمليا بمصنع يوني شارب الياباني مما يكسبهم قدرات تدريبية أعلي وخبرة وأصبحو نماذج مشرفة للعمل .
ومن الجدير بالذكر أن الطلاب يحصلون علي أجر مناسب أثناء التدريب وعلي فرص للتوظيف في المصنع بعد التخرج وجاري نشر التجربة علي مايقرب من عشر مدارس فنية علي مستوى المحافظة.