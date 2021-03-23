محافظات
أخر الأخبار

عودة روح الثقافة بقصر ثقافه كفر شكر

السيد يوسف

التسامح الديني والتفاهم والتعايش بين الثقافات والحضارات، ندوه أطلاقتها إدارة قصر ثقافة كفر شكر 

عقدت إدارة قصر ثقافة كفر شكر برئاسة “أشرف يوسف” ندوة ثقافية دينية تحت عنوان ” التسامح الديني والتفاهم والتعايش بين الثقافات والحضارات” جاء ذلك من أجل ترسيخ مفاهيم التعايش السلمي والتسامح الديني بين الشعوب والعمل على قبول الرأى والرأي الاخر ، حيث بدأت إدارة القصر الثقافي بكفرشكر ببث روح العمل الثقافي من جديد بعد أن تغيبت طويلا .

حضر الندوة الشاعر والباحث والأديب طارق عمران رئيس فرع ثقافة القليوبية و لفيف من كبار رجال الدين بأوقاف القليوبية فضيلة الشيخ جلال السيد ، و الدكتور عبدالباقي السيد أستاذ جامعي بجامعة عين شمس ، وعدد من الشخصيات العامه والقيادات الثقافية بثقافة القليوبية وعدد من الشعراء والأدباء والمفكرين والمثقفين.

Post Views: 1٬280
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of محافظ القليوبية يقوم بجولة تفقدية بمدينتي كفر شكر وبنها لمتابعة المشروعات بقطاعي الصحة والمياه

محافظ القليوبية يقوم بجولة تفقدية بمدينتي كفر شكر وبنها لمتابعة المشروعات بقطاعي الصحة والمياه

منذ 6 ساعات
Photo of التايم المصرية: ننشر بالمستندات حقيقة كذبة تغيب 43 طبيب من مستشفى كفر شكر المركزي  

التايم المصرية: ننشر بالمستندات حقيقة كذبة تغيب 43 طبيب من مستشفى كفر شكر المركزي  

منذ 5 أيام

عاجل “الصحة” تكشف سبب ارتفاع وفيات كورونا في أسوان بنسبة 25%

منذ أسبوع واحد
Photo of حي شرق شبرا الخيمه من القمامة إلى الحضارة 

حي شرق شبرا الخيمه من القمامة إلى الحضارة 

منذ أسبوع واحد
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!