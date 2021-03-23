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عودة روح الثقافة بقصر ثقافه كفر شكر
السيد يوسف
التسامح الديني والتفاهم والتعايش بين الثقافات والحضارات، ندوه أطلاقتها إدارة قصر ثقافة كفر شكر
عقدت إدارة قصر ثقافة كفر شكر برئاسة “أشرف يوسف” ندوة ثقافية دينية تحت عنوان ” التسامح الديني والتفاهم والتعايش بين الثقافات والحضارات” جاء ذلك من أجل ترسيخ مفاهيم التعايش السلمي والتسامح الديني بين الشعوب والعمل على قبول الرأى والرأي الاخر ، حيث بدأت إدارة القصر الثقافي بكفرشكر ببث روح العمل الثقافي من جديد بعد أن تغيبت طويلا .
حضر الندوة الشاعر والباحث والأديب طارق عمران رئيس فرع ثقافة القليوبية و لفيف من كبار رجال الدين بأوقاف القليوبية فضيلة الشيخ جلال السيد ، و الدكتور عبدالباقي السيد أستاذ جامعي بجامعة عين شمس ، وعدد من الشخصيات العامه والقيادات الثقافية بثقافة القليوبية وعدد من الشعراء والأدباء والمفكرين والمثقفين.