السيد يوسف

عمران” يتفقد مبني قصر ثقافة كفر شكر ويثني على مجهودات العاملين به من أعمال تطويرية بالجهود الذاتية

تفقد الباحث والشاعر والأديب طارق عمران رئيس فرع ثقافة القليوبية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة مساء أمس الاثنين مبني قصر ثقافة كفر شكر والذي أصبح ايكونه ثقافية بالقليوبية، يرافقة الزيارة ” اشرف يوسف” مدير عام قصر ثقافة كفر شكر وعدد من القيادات الثقافية بثقافة القليوبية ، حيث اثني” عمران ” على كافة المجهودات المبذولة في خدمة المجتمع الثقافي والذي تمثل فى تطوير المبني من الخارج والداخل بالجهود الذاتية وبأيدي العاملين به.

قال ” عمران ” رئيس فرع ثقافة القليوبية أثناء الجوله التفقدية لمبني القصر أن ما يحدث من أعمال تجديد الإنارة والمسطحات الخضراء بمحيط مبنى القصر هو عمل عظيم وكبير يسهم فى بث روح البهجة والتعاون المثمر التى يأتي ثماره على رواد القصر، مشدداً رئيس الفرع على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والاهتمام بمنظومة النظافة العامة للمبني من الداخل والخارج ، مضيفاً أنه سيتم متابعة أعمال الصيانة الدورية لكافة الأجهزة الصوتية والإضاءة المسرحية والسباكة أيضاً.

قال ” أشرف يوسف ” تم عمل تجديد لكافة الإنارة بتغير اللمبات وتركيب كشافات، بالإضافة إلى أعمال دهانات اللافتة الإعلانية الرئيسيه للمبني، مع تجديد المسطحات الخضراء بمحيط مبنى القصر، جاءت تلك الأعمال بالجهود الذاتية وبأيدي العاملين كافة فى ظل المشاركه الفعالة نحو مستقبل أفضل، وأشار مدير القصر ” إلى اعتزام الإدارة إلى إعادة الهيكله المكتبات العامة والطفل بالقصر وبالإضافة إلى قاعة التكنولوجيا الحديثة ، وتزويد الأعمال الفنية المسرحية والأدبية والفكرية والثقافية داخل القصر ، مؤكدا على ضرورة التجديد الثقافي لدى رواد القصر من كافة النواحي .