بالصور…. سفير المنظمة الأوربية للتنمية السلام يشارك احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بقرية
الرملة بمحافظة القليوبية .كتب / عمرو دسوقى هريدى
شارك اليوم الأثنين 22مارس سفير المنظمة الأوربية للتنمية والسلام والمدير التنفيذى لمجلس الشباب العالمى إحتفالية تكريم الأمهات المثاليات المقامة بمقر جمعية صوت الرملة بقرية الرملة بمحافظة القليوبية وقد رافقه الدكتور احمد خليل عضو المجلس العالمى للشباب , وكان فى استقبالة رئيس مجلس إدارة الجمعية أ/ عمرو دسوقى هريدى وبعض من أعضاء مجلس إدارة جمعية صوت الرملة والفريق الأدارى للجمعية
وقدم صيام شهادات تقدير من المنظمة الأوربية والمجلس العالمى للشباب للأمهات المثاليات ، كما قدم التهنئة لهن لدورهن البناء والفاعل في رعاية أسرهن، ضاربين بتضحياتهن أروع الأمثلة، لافتاً إلى أن كل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها ليكونوا رجال المستقبل.
وأكد صيام ، أن الدولة تولي المرأة اهتماماً كبيراً لمشاركتها الفعالة في كل المجالات، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة لأصحاب الأفكار البناءة، والعمل على أرض الواقع باعتبار أن العمل، وإرضاء المواطن هما المعيار الأساسي للقيادة. وشكر سفير المنظمة الأوربية جمعية صوت الرملة على حسن الأستقبال .