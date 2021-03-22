ريان تتفقد المشروعات الجارية ببنها

كتب ؛ اسلام عفيفى

بناء على تعليمات السيد اللواء / عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قامت الدكتورة / ايمان ريان نائب المحافظ اليوم الاثنين الموافق 22-3-2021 بجوله لمدينة بنها لتفقد المشروعات الجارية والمتعثرة لدفع الاعمال بها وإزاله كافة المعوقات الموجوده .

بدأت الجولة بتفقد أعمال كوبرى جمجرة حيث أنة جارى تطويرة وإحلال وتجديد الكوبرى بالاضافة الى وضع كاميرات حديد أسفل الكوبري لتدعيمة وتقويتة .

كما تم تفقد أعمال الكوبري العلوى بالبر الشرقي بجمجرة فى المسافة بين بنها حتي المنصورة بطول 17 كيلو و 100 متر ابتداء من اسفل الكبري المنصورة ببنها حتي المنصورة بتكلفة 2 مليار و 300 مليون متضمنة عدد 5 كبارى ( كوبري اعلى قنطره كفر مويس بطول 675 م – كوبري جمجرة العلوي 1 ك – اسنيت بطول 1 ك – كوبري كفر شكر العلوى بطول 1 ك – كوبري امام المنشأة الكبرى بطول 1 ك ) كما تم التنبية على مسؤلى الرى والطرق بسرعه الانتهاء من الاعمال فى أقرب وقت لافتتاح الكوبرى ، كما تم التنبية على مسؤل الغاز بسرعه البدء فى اعمال تخفيض منسوب الضغط المنخفض من كوبري جمجرة حتى كوبري كفر مويس وذلك خلال اسبوع .

ونشير الى انه تم عمل مقايسات وتم نقل الاكشاك والمحولات الكهربائية على مسار الطريق كلة ، جاء ذلك بحضور السيد المهندس / محمد حجاب مسؤل وزاة الرى والمهندس/ فوزى خاطر مفتش ري بحري والمهندسة / مشيرة السيد مسؤل الهيئة العامة للطرق والكبارى والمهندس / سامى عبدالحى والاستاذ/ ياسر ابراهيم نائب رئيس المدينة والاستاذ/ وجية طريح رئيس الوحدة المحلية بجمجرة

.

استكملت ريان جولتها بتفقد الحملة الميكانيكية لمينة بنها وذلك فى إطار التأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومدى تنظيفها أولاً بأول، وذلك للوقوف على مدى التزام جميع حركات سير السيارات وفقا لأمر التشغيل ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين بها .

وتم تكليف مدير الحملة الميكانيكية بالمتابعة المستمرة للحالة الفنية للسيارات ورفع كفاءتها مع عدم تواجد أى سيارة معطلة مع أعمال الصيانة الدورية .

أختتمت ريان جولتها بتفقد منظومة النظافة بمنطقة الفلل وأكدت على نائب المدينة بسرعه إزالة كافة تراكمات القمامة والاهتمام بتلبية شكاوى المواطنين .