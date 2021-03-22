حياة كريمة بمركز شبين القناطر طوق نجاة للأجيال القادمة
كتبت آمل مصطفى عباس
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرة “حياة كريمة” التي تعد طوق النجاة لكثير من القرى التى كانت تفتقر حتى أبسط الخدمات على عكس المدن والقرى والوحدات المحلية الكبرى التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدنى وجميع الوزارات المعنية، وإعلان القرى التى سيتم تطويرها ضمن المرحلة الأولى وباقى المراحل، كسعادة عارمة بين أهالى تلك القرى، حيث ستصل كافة الخدمات ذ الأهالى الذين عانوا لعشرات السنوات السابقة لعدم وصول تلك الخدمات لهم.
وصرح مصطفي رزق منسق الشباب للمشاركة الاجتماعية بمبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر، أن تم اعتماد فريق من الشباب علي مستوي مركز شبين القناطر وذلك لمتابعة اللجان حياه كريمة بمركز شبين القناطر وبالتعاون مع غرفة عمليات محافظة القليوبية ، مؤكدا أنه تم تشكيل وحدة المشاركة المجتمعية برئاسة اللواء هشام حشبة سكرتير عام محافظة القليوبية و الدكتورة امانى محمد ابراهيم منسق الوحدة ومدير إدارة المشروعات مشيرا إلى أن
الوحدة حرصت على اقتناء أفضل العناصر الشابة بمركز شبين القناطر وتم تغطية جميع القرى والتوابع
والجدير بالذكر ان مبادرة “حياة كريمة” ضمت قرى مركز شبين القناطر بالقليوبية والتى تشمل 36 قرية و148 عزبة بمركز شبين القناطر، تم اختيارها من قبل القائمين على المبادرة لضعف الخدمات بهذه القرى، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لمركز شبين القناطر 133.2 كيلو متر مربع، والذى يعد من اكبر مراكز المحافظة، كما يضم عدد سكان 556591 نسمة، يشمل عدد الذكور بها 281636 نسمة، فيما يبلغ عدد الإناث 274956 نسمة .