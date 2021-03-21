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الجهاز التنفيذي المحلي بكفر شكر: إزالة كشك تجاري عشوائي والتحفظ عليها

كتب_ السيد يوسف

قام الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بإزالة الاشغالات والمقامة بالمخالفة للقانون بالطرق العامة للمدينة، حيث تم إزالة كشك تجاري عشوائي تمت إقامته بالمخالفة للقانون بطريق بنها كفرشكر امام محطة التعاون لتموين السيارات .

جانب من إزالة كشك تجاري

قال ” اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة ، بالمرور على الطرق العامة بمدينة كفرشكر تبين وجود كشك تجاري صاج مثبت على طريق بنها كفرشكر امام محطة التعاون لتموين السيارات نهاية كوبري كفرشكر العلوي، وتبين أن الكشك مقام بالمخالفة للقانون ودون تراخيص، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمت الإزالة الفورية والتحفظ عليه بالحمله الميكانيكية بديوان عام المجلس. 

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