الجهاز التنفيذي المحلي بالقناطر الخيرية: تغيب بالجملة فى الوحدات الصحية القروية 

كتب_ السيد يوسف

رصد الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة القناطر الخيرية برئاسة اللواء محمد سالم ونائبة هشام سليمان حالة من التسيب والاهمال الإداري داخل أروقة الوحدات الصحية القروية بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية التابعة لمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حيث تغيب عدد كبير من الأطباء والممرضين والإداريين، بإجمالى غياب ٥٣ منهم ٣٢ طبيب و ٢١ ممرض وإدارى، مما يعد هذا الإهمال هروب من المسئولية تجاه حقوق المواطنين .

قال” هشام سليمان ” نائب رئيس المدينه المرور اليوم الأحد على الوحدات الصحيه بقريه شلقان الوحده الصحيه بالخرقانيه وتغيب عن العمل بدون إذن عدد١٧ منهم ٩طبيب و٨ ممرض وإداري، وكذلك الوحده الصحيه بشلقان تغيب عن العمل بدون إذن عدد ٩ منهم ٥ طبيب و٤ ممرض وإدارى، بالإضافة إلى إلى المرور على الوحده الصحيه بعرب شركس تغيب عن العمل بدون إذن عدد ١٦ منهم ١٢ طبيب و٤ ممرض وإداري ، حيث تم المرور أيضا على الوحده الصحيه بكفر الحارث تغيب عن العمل بدون إذن عدد ١١ منهم ٦طبيب و٥ ممرض وإدارى.

وأكد اللواء محمد سالم رئيس المدينة انه تم مخاطبته مدير الاداره الصحيه بالقناطر الخيريه و مدير مديريه الصحه بالقليوبيه لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه لعدم تكرار مثل ذلك مستقبلا حفاظا على صحه وسلامه المواطنين .