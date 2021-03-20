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هام وعاجل وزارة الإسكان تحذر من إعلانات وهمية بشأن بيع مشروعاتها
هام وعاجل وزارة الإسكان تحذر من إعلانات وهمية بشأن بيع مشروعاتها
حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التى تنفذها الشركة الصينية والأحياء السكنية التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم، بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.
وأضافت الوزارة: أن بعض شركات التسويق والترويج تستغل صور مسئولى الوزارة في الترويج لمشروعاتها، وكأن المشروعات المطروحة تتبع الوزارة، بما يخالف الواقع.
وشددت الوزارة على أن هذا الأمر مُخالَفة واضحة، ويعد من قبيل النصب على المواطنين، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد كل من يقومون بذلك، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو بوسائل الإعلام المختلفة.