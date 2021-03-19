حزب ارادة جيل يرفض ويدين بيان هيومان رايتس ووتش حول الجيش المصري، ويؤكد جيش مصر خط احمر

كشف حزب ارادة جيل عن رفضه للبيان ا الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تنتقد فيه سياسات الجيش المصري بشأن هدم عدد من البيوت في شبه جزيرة سيناء في إطار الحملة التي يشنها ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، معتبراً أن هذا البيان المغرض يُعد “سقطة جديدة” للمنظمة التي دأبت على إصدار بيانات بهدف تبني مواقف سياسية معينة، ولا تمت للعمل الحقوقي بصلة، وكان على المنظمة أن تفصل بشكل واضح بين محاربة الإرهاب ومحاولاتها المستمرة لتسييس قضايا حقوق الإنسان.

واكد المحاسب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية ان جيش مصر الذى يضم خير اجناد الارض خط احمر لانقبل لهذة المنظمة المشبوهة والتى فقدت مصداقيتها وسمعتها ان تنتقد الجيش المصرى خاصة انها اعتمدت على مصادر مشبوهة فى المعلومات الكاذبة التى وردت فى البيان

واكد حزب ارادة جيل فى بيانه

* أن الحملة التي يشنها الجيش المصري ضد عناصر تنظيم داعش في سيناء تأتي دفاعاً عن أهم حق من حقوق الإنسان الذي تُنكِل به التنظيمات الإرهابية، وهو الحق في الحياة*.

واعرب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وعضو مجلس الشيوخ عن ستهجانه واستغرابه الشديد في الوقت نفسه من هذا الموقف المشبوه الذي تبنته منظمة هيومان رايتش ووتش إزاء الجيش المصري، مضيفاً أنه بدلا من مساندة ودعم الجهود المصرية في محاربة الإرهاب، انحدرت المنظمة إلى مستوى جديد من التدني في عملها وابتعدت تماماً عن المهنية والحرفية والمصداقية، وكان الأولى بها أن ترصد وتُدين الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها حقوق الإنسان بسبب الجرائم والعمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي يتصدى لها الجيش المصري ويدفع ثمناً غالياً لذلك من دماء أبنائه الشهداء الأبرار.

واكد على رفضه التام لأي إساءة إلى المؤسسة العسكرية المصرية، التي تقوم بدور وطني وقومي في التصدي للتنظيمات الإرهابية، ليس دفاعاً عن أمن مصر فقط، وإنما عن المنطقة والعالم بأسره، مؤكداً دعمه الكامل للجهود المُخلصة والمقدرة التي يقوم بها الجيش المصري في محاربة الإرهاب، والتي تمثل حائط صد أمام تمدد التنظيمات الإرهابية إلى العديد من دول العالم الأخرى

وأشار الى ان مثل هذة البيانات لن تؤثر فى استمرار جهود الجيش المصرى لاستئصال الإرهاب من فوق ارض سيناء .