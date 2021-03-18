نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الاشغالات ومتابعة أعمال النظافة بحي غرب شبرا الخيمة
كتب ؛ اسلام عفيفى
بتكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
قام نائب المحافظ الدكتور سمير حماد يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتور مجدي البكري نائب رئيس الحي وممثلي إدارات المتابعة والاشغالات والنظافة بالحي بحملة مسائية استهدفت رفع الاشغالات بمحيط محطة مترو كلية الزراعة وشارع احمد عرابي وكذلك متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بالوردية المسائية.
كما شملت الحملة المرور على المقاهي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ومصادرة ما يزيد عن ٣٠ شيشة وتحرير محاضر غلق للمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية. كما شملت الحملة مصادرة عربة كارو تلقي مخلفات بشارع أحمد عرابي.
وخلال الحملة تابع نائب المحافظ أعمال تطوير شارع احمد عرابي ناحية منطقة ام بيومي. كما تابع أعمال تركيب بلاط انترلوك في عدد من الشوارع الجانبية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.
وأكد نائب المحافظ خلال الحملة على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ووجه مشرفي النظافة بالحي إلى التواجد بصورة مستمرة والتصدي للمخالفين وأصحاب العربات الكارو ومصادرتها فورا بالتنسيق مع شرطة المرافق
. كما استمع نائب المحافظ إلى شكاوى المواطنين ووجه بالعمل على حلها مباشرة مؤكدا على أن أعمال التطوير التي تتم بشارع عرابي تستهدف تطوير البنية التحتية وخلق ساحات مساحات خضراء جديدة وتوفير ساحات لانتظار السيارات ضمن مخطط تطوير المنطقة ككل وتماشيا مع أعمال تطوير الطريق الدائري.