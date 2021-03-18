التايم المصرية: ننشر بالمستندات حقيقة كذبة تغيب 43 طبيب من مستشفى كفر شكر المركزي  

كتب_ السيد يوسف

فى إطار سعي مؤسسات الدولة الحكومية النهوض بالمجتمع المصري للوصول إلى أعلى المستويات في الخدمات العامة بمحافظات مصر، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية التى تعمل عليها أجهزة الدولة والمجتمع المدني، حيث يجري مبادرة «حياة كريمة» تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية “عبدالفتاح السيسي” للنهوض بقري مصر وشعبها وتوفير حياة كريمة لهم، إلا وأننا نجد فى جهه أخري مواقع إخبارية صفراء تهدف إلى إسقاط كل ما تقوم به أجهزة الدولة فى تحسين مستوي الخدمات العامة بنشر سلبيات بشكل ملحوظ دون تحقيق ميثاق الشرف المهني والحيادية فى نشر الأخبار، وهذا ما يسميه القانون خيانة عظمي للدوله وشعبها، فيجب أن تحاسب كافة المواقع التى تعمل بنشر اكاذيب دون استناد إلى وقائع حقيقة وموثقة.

ومن جانب آخر نشرت بعض المواقع الإخبارية عن واقعة تغيب أكثر 43 طبيب بشري وصيدلي فى مستشفى كفر شكر المركزي والذي تم افتتاحها مؤخراً بشكل تجريبي وليس رسمي، وتؤكد المعلومات أن الافتتاح من أجل استيعاب حالات كورونا المستجد وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم فى بادئ الأمر، إلا وإن إدارة المستشفى حاولت بكل الطرق تشغيل الأقسام والإدارات بكامل طاقتها الاستيعابية لاحتواء أى حالات طواريء تحدث ، وتقديم رعاية طبية وصحية للمواطنين ، فى ظل عدم اكتمال الإمكانيات والموارد فى المستلزمات الطبية وأغلب المعدات بالإضافة إلى الطاقة البشرية من العاملين بالمستسفي، إلا وإن إدارة المستشفى تواجه حمله ممنهجة شرسة تهدف إلى تشوية وإسقاط نظام التشغيل التى تسعي أجهزة الدولة فى إنجاح المنظومة الصحية والطبية لأبناء الوطن.

وبنفس السياق ومن منطلق الحيادية والموضوعية تنشر جريدة وموقع ” التايم المصرية ” حقيقة أكذوبة واقعة تغيب عدد من الأطباء بمستشفي كفرشكر المركزي والتي نسبت إليها دون وجه حق.

نشرت بعض المواقع الاليكترونيه الإخبارية معلومات عن وجود تغيب بالجمله فى مستشفى كفر شكر المركزي ليصل عدد الغياب إلى 43 طبيب تم أنسابهم بالكامل الى المستشفى ، مصحوبة ببعض العبارات الواضحة التى تستهدف إسقاط النظام الإداري داخل المستشفى ، بينما أكدت المعلومات داخل الأخبار المتداولة أن المحافظ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أحيل تلك الواقعة إلى التحقيق.

الحقيقة كما تحب أن تقال من التايم المصرية…..

بعد الإتصال ببعض المصادر الموثوق بها داخل ديوان عام المحافظة ومديرية الصحة بالقليوبية، تبين عدم صحة المعلومات التى وردت ونشرت بغياب هذا العدد من المستشفى، وتبين أيضا عن طريق البحث الاليكتروني ، وجد منشور على الصفحة الرئيسية والرسمية لمجلس مدينة كفرشكر ينشر منشور رسمي يؤكد فيها أن إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة قامت بعملية متابعة وتفتيش على الوحدات الصحية القروية بقري المركز والمدينة وهي ( الوحده القروية الصحية بكفر تصفا وتصفا و الشقر و برقطا ) ونتج عن ذلك التفتيش تغيب عدد 16 طبيب و 6 ممرض وممرضة بإجمالى عدد 22 طبيب وممرضات ، وتم رفع مذكرة بذلك إلى رئيس مجلس المدينه اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة وتم إخطار مديرية الصحة بالقليوبية بذلك وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واكدت المعلومات الواردة إلى التايم المصرية من مصادرها الرسمية، وكذلك المنشور الرسمي على الصفحة الرسمية لمجلس مدينة كفرشكر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلو اى تفتيش على مستشفي كفر شكر المركزي وعدم وجود أى معلومات تفيد بتغيب عدد من الأطباء بها ، وأن ما نسب إليها من معلومات يهدف إلى تشوية وإسقاط نظام التشغيل بالمستسفي .

تهيب إدارة موقع وجريدة التايم المصرية المواطنين المصريين بعدم الإنسياق وراء المعلومات الغير موثقة بالمستندات والتي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمواقع الإلكترونية الإخبارية عن مؤسسات الدولة الحكومية، حتى لا نقع فى بئر الإشاعات ضد الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني.