عاجلمال و أعمال

عاجل ننشر شروط البنك المركزي  للحصول على التمويل العقاري

عاجل ننشر شروط البنك المركزي  للحصول على التمويل العقاري

كشف  جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن لكل مواطن الحق في الحصول على شقة واحدة فقط من أي مبادرة تخص الدولة أو من وزارة الإسكان.

وأكد  “نجم”، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، أن شرط أساسي للحصول على التمويل العقاري بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون الشقة كاملة التشطيب والمرافق وقابلة للتسجيل.

وأشار إلى أنه يمكن التعاقد على شقة تحت الإنشاء، ولكن المشاركة في المبادرة يتم عند الاستلام كاملة التشطيب

Post Views: 159
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of البنتاجون: صاروخ “بوريفيستنيك” الروسي تهديد للولايات المتحدة

البنتاجون: صاروخ “بوريفيستنيك” الروسي تهديد للولايات المتحدة

منذ 16 ساعة

علامات يوم القيامة كاميرا أحد الشقق تكشف تحرش حيوان بشرى بطفلة صغيرة 

منذ يومين
Photo of بيان دول ال31 حقوق الانسان المزور ضد مصر يكشف النقاب عن وجه بايدن الحقيقي

بيان دول ال31 حقوق الانسان المزور ضد مصر يكشف النقاب عن وجه بايدن الحقيقي

منذ يومين

استغاثة الي الرئيس السيسي من ظلم وفساد شركة دايس العالمية والقطن

منذ يومين
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!