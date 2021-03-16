بيان دول ال31 حقوق الانسان المزور ضد مصر يكشف النقاب عن وجه بايدن الحقيقي

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

بين الحين والاخر تخرج علينا بعض الدول الراعية للارهاب والممولة للفوضي والانغلات في العالم ببيانات مزورة عن حقوق الانسان في مصر وبعض الدول العربية المستهدفة والمطلوب إسقاطها في وحل الفوضي و والشائعات وذلك ضمن خطة الموساد الصهيوني الغربي لإيقاف عجلة التقدم التي دارات بمصر وحققت إنجازات غير مسبوقة في مجالات التنمية والتي تصل الي حد الخيال والإعجاز اذا جازا التعبير .

منذ ساعات مضت اعلنت 31 دولة عن بيان مشبوه وملفق ومصطنع ضد مصر يحاول الترويج الي غياب حقوق الانسان والاساءة الي النظام المصري بادعاءات حقيرة و مدفوعة الاجر حيث

كانت فنلندا قد ألقت بيانًا مشتركًا بالإنابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الجمعة، أعربت خلاله عن “قلقها العميق” إزاء وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر وملاحقة المعارضين.

وردا علي هذا البيان الحقير اؤكد بصفتي صحفي مصري معارض ورئيس حزب سياسي من اقدم الاحزاب السياسية في مصر اننا ننعم بكامل الحرية والتعبير عن الرأي ونمارس حرياتنا و اعمالنا بكل حرية مسئولة نستهدف فيها مصالح الوطن العليا وسلامة اراضيه وان عهد الرئيس السيسي لم يكن هناك قصف لقلم او البطش بسياسي وان كل ما في الامر ان هناك حالة من الوعي السياسي تقود حركة الاحزاب للوقوف خلف القيادة السياسية و دعم الدولة المصرية التي تتعرض لمؤامرة دولية من دول تريد ان تقحم الوطن في دائرة الفوضي و التوقف عن تحقيق الغاية الكبري بإقامة دولة قوية يمكنها الذواد والدفاع عن الشعب المصري وحماية اراضيه من الارهاب ومحاولات التقسيم التي يسعي اليها دول الغرب المتأمر مع اسرائيل وامريكا وبريطانيا .

واؤكد ان في عهد الرئيس السيسي عاد حزب الاحرار الإشتراكيين لمزاولة نشاطه السياسي وتقدم مرشحيه لخوض الإنتخابات البرلمانية الماضية بعد غياب دام اكثر من 20 عاما بسبب نزاعات وهمية ازاحت عنها المحكمة الإدارية العليا الستار بعبارة لا يوجد نزاع جدي .

ولذا يعتبر عهد الرئيس السيسي هو عهد تحقيق الإنجازات غير المسبوقة في كافة مناحي الحياة وقد اصبح للوطن درع وسيف وقيادة حكيمه يمكنها اتخاذ الاجراءات القوية و المطلوبة لحماية الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات المخيفة لاعداء الوطن و التي تكسر انف المغرضين و كلاب البحث عن اسقاط الوطن .

وفي هذا الصدد يرفض حزب الاحرار الإشتراكيين بكل اعضاءها وقياداتة البيان المشبوه الذي اعلنته فنلندا عن حقوق الانسان في مصر و التأكيد علي الوقوف خلف الدولة المصرية في مواجهة كل التحديات المغرضة و التصدي بقوة لمحاولات الصاق الإتهامات الملفقة ضد الدولة المصرية ورئيسها و مؤسساتها الامنية سواء كانت الجيش او الشرطة كونها مؤسسات تؤدي دورها الكامل في حماية الوطن والحفاظ علي سلامة اراضيه .

والسوال اين دول ال31 من اعمال القتل والترويع التي تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني او اين هي من اعمال النهب و سرقة الموارد التي تقوم بها الدول الراعية للارهاب داخل سوريا و العراق و ليبيا و اين هي ايضا من تعزيز وتقديم الدعم اللوجيستي لداعش و القائمين علي الإرهاب في منطقة الشرق الوسط ؟ ..

واقول لهولاء المتشدقين بحقوق الانسان لماذا لا تطبقون هذة الحقوق في بلادكم ؟.. الاجابة بالقطع ان حقوق الانسان بمفهوم الغرب الإستعماري هو إقحام الشعوب العربية في بحور الفوضي والدم دون تطبيقها في بلادهم الغارقة في سواد حقوق الإنسان .

ولهذا اقول ايضا لدول ال31 العبوا غيرها فالشعب المصري يفهم حقيقة اهدافكم الخبيثة المريضة التي تنم عن افكار إستعمارية ارهابية لن تسمن و لا تغن من جوع .

منذ 3 شهور كتبت مقالة اكدت فيها ان بايدن الرئيس الامريكي لن يأتي من وراءه الخير لمنطقة الشرق الوسط واوضحت انه تربية صانعة الإرهاب ومهندسة العمليات هيلاري كلينتون و خليفة اوباما قائد حركة اسقاط الشعوب العربية في وحل الإرهاب والفوضي . وما زلت اؤكد ان هذا البايدن قد اعطي شارة البدء لمنظمات تأجيج وتصدير االفوضي داخل مصر والسعودية والامارات

عاشت مصر بشعبها وحفظ الله رئيسها ومؤسساتها ..