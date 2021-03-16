بيان دول ال31 حقوق الانسان المزور ضد مصر يكشف النقاب عن وجه بايدن الحقيقي

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين
بين الحين والاخر تخرج علينا بعض الدول الراعية للارهاب والممولة للفوضي والانغلات في العالم ببيانات مزورة عن حقوق الانسان في مصر وبعض الدول العربية المستهدفة والمطلوب إسقاطها في وحل الفوضي و والشائعات وذلك ضمن خطة الموساد الصهيوني الغربي لإيقاف عجلة التقدم التي دارات بمصر وحققت إنجازات غير مسبوقة في مجالات التنمية والتي تصل الي حد الخيال والإعجاز اذا جازا التعبير .
منذ ساعات مضت اعلنت 31 دولة عن بيان مشبوه وملفق ومصطنع ضد مصر يحاول الترويج الي غياب حقوق الانسان والاساءة الي النظام المصري بادعاءات حقيرة و مدفوعة الاجر حيث
كانت فنلندا قد ألقت بيانًا مشتركًا بالإنابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الجمعة، أعربت خلاله عن “قلقها العميق” إزاء وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر وملاحقة المعارضين.