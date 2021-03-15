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عاجل “الصحة” تكشف سبب ارتفاع وفيات كورونا في أسوان بنسبة 25%

عاجل “الصحة” تكشف سبب ارتفاع وفيات كورونا في أسوان بنسبة 25%

اكد الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، عن آخر تطورات جائحة كورونا في محافظة أسوان ، قائلاً: “الاوضاع في محافظة اسوان مستقرة، وأعداد الاصابات في المحافظة طفيفة”

وأضاف “عبد الفتاح”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على فضائية “ON”، مساء الأحد، أن سبب ارتفاع نسبة 25% في المحافظة في الآونة الاخيرة، يعود لتقدم سن اصحابها بما يتجاوز 80 عامًا في بعض الحالات “.

وتابع: “هناك حالة من التهاون مع التعاطي مع الاصابة بفيروس كورونا” ويقومون بتلقي العلاجات عبر الصيدليات أو المؤسسات الخاصة، فور نشر بعض المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوضع الوبائي في أسوان، كلفت وزيرة الصحة بتشكيل لجنة كنت ضمنها وأوكد أوضاع الاسرة في المستشفيات عامة وفي الرعاية المركزة مستقرة حيث لا تجاوز نسب الاشغال أقل من 50% في الاسرة الداخلية ونحو 54% في أسرة الرعاية المركزة “

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ولفت إلى أن وزيرة الصحة أصدرت توجيهات بزيادة عدد الاسرة في مستشفيات المحافظة ودفعنا بنحو 54 سرير داخلي و49 سرير ضمن اسرة الرعاية المركزة لرفع جاهزية المستشفيات بالمحافظة “.

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