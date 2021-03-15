صيام …سفير المنظمة الاوربية للتنمية والسلام بمصر يشهد إحتفالية إعلام القليوبية بيوم الش

صيام …سفير المنظمة الاوربية للتنمية والسلام بمصر يشهد إحتفالية إعلام القليوبية بيوم الشهيد
كتب عمرو دسوقى هريدى
شهد اليوم الإثنين 15 مارس 2021 الاستاذ الدكتور خالد صيام سفير المنظمة الاوربية بمصر والمدير التنفيذى لمجلس الشباب العالمى إحتفالية القليوبية بيوم الشهيد تحت شعار ” يوم فى حب مصر” بمركز النيل للإعلام وقد رافق سيادته الاستاذ عمرو دسوقى هريدى عضو المجلس العالمى للشباب بمصر وجاء الإحتفال تخليداً لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض منذ عام 1969 وقد نعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكرى فى مصر
أكد عدد من أهالى وأسر شهداء محافظة القليوبية المشاركون في الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أب لكل أبناء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن
والمواطن. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجمع إعلام بنها اليوم بحضور العميد عبداللطيف أبوالخير المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية والعميد ممدوح المصرى مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية الأمن والدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، لتكريم عدد من أسر شهداء الوطن ومصابي العمليات الحربية.