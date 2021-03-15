بالصور احتفالية محافظة القليوبية بيوم الشهيد بمركز الإعلام ببنها
كتب عمرو دسوقى
شهد اليوم الإثنين ١٥ مارس ٢٠٢١ مركز النيل للإعلام ببنها احتفالية محافظة القليوبية بيوم الشهيد تحت شعار ” يوم فى حب مصر ” وجاء الإحتفال تخليداً لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض منذ عام 1969 وقد نعاه ا
لرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكرى فى مصر وقد حضر الاحتفال العميد عبد اللطيف ابو الخير المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية و اللواء شرطة ممدوح
المصرى والدكتور رمضان عرفة مدير عام الإعلام بالقليوبية والإعلامية منى الحديدى مدير مركز الإعلام والإعلامية ريم حسين مدير مركز النيل وسفير المنظمة الأوربية للتنمية والسلام الإستاذ الدكتور خالد صيام المدير التنفيذى لمجلس الشباب العالمى ولفيف من السلطات القيادية بالقليوبية و رجال الإعلام والأوقاف ، وهذا فى إطار تخليد يوم الشهيد وتقديرا لشهداء مصر .