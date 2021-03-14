حي شرق شبرا الخيمه من القمامة إلى الحضارة 

كتب_السيديوسف

فى إطار حملة التطوير التى تحدث فى أغلب مدن محافظة القليوبية تحت إشراف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قام الجهاز التنفيذي المحلي لحي شرق شبرا الخيمة برئاسة بكر عبدالمنعم رئيس الحي، بتطوير منطقة المرور بشارع 15 مايو، وتحويلها من مكان تجميع وإلقاء مخلفات القمامة إلى مكان يعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة المصرية وأصبح مظهر جمالى وحضاري .

قال بكر عبدالمنعم رئيس الحي بناء على تعليمات عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة رفع وتحسين المستوى البيئى والمضى قدماً نحو تحسين جميع الخدمات وعدم الاقتصار بالتخلص من التراكمات واحلالها بالمساحات الخضراء، مضيفاً جاء ذلك بالتعاون ما بين المجتمع المدنى و الجهاز التنفيذى بحى شرق ، مشيراً إلى إقامة نصب تذكاري على شكل مسله فرعونية وعمل أحواض بمحيطها وتشجيرها وتنجيلها وتجهيزها بأعمال الاناره.

وأوضح بأن المشاركه الفعاله اتت عقب رؤية الجهد المبذول من قبل الجهاز التنفيذى فى رفع التراكمات الموجوده من المخلفات الأمر الذى أدى إلى بث روح التعاون وإقامة نموذج حضارى بتلك المنطقة ونشر الإيجابيات وتفعيل دور المساهمة الفعاله التى تؤتى ثمارها لكل المواطنين