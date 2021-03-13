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استغاثة عاجلة من أهالي طلاب كلية تمريض أسوان لوزير التعليم العالي

استغاثة عاجلة من أهالي طلاب  كلية تمريض أسوان لوزير التعليم العالي

يستغيث أهالي الطلاب كلية تمريض جامعة أسوان بالسيد الدكتور وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار من خطورة استئناف الدراسة بالجامعة  بسبب تفشي فيرس كورونا القاتل مما يهدد حياة الطلاب ويسبب القلق والرعب للاهالي اسر الطلاب

حيث انتشرت انباء قوية عن تفشي الفيرس وتعدد حالات الوفاة مما اصاب أهالي الطلاب بالرعب
ولذا يطالب أهالي الطلاب السيد وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار بتفعيل الدراسة اون لاين بدل الحضور حفاظا علي ارواح الطلاب ولسيادتكم جزيل الشكر.

 

وعلى جانب آخر يقوم طلاب جامعة تمريض اسوان باداء الإمتحانات اونلاين صباح اليوم السبت

ويوجد امتحان صباح الأحد مما يصعب علي جميع  الطلاب والطالبات الحضور لأن المسافة من القاهرة إلى أسوان تستغرق 14 ساعة مما يهدد مستقبل اولادنا 

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