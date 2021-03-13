استغاثة عاجلة من أهالي طلاب كلية تمريض أسوان لوزير التعليم العالي
يستغيث أهالي الطلاب كلية تمريض جامعة أسوان بالسيد الدكتور وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار من خطورة استئناف الدراسة بالجامعة بسبب تفشي فيرس كورونا القاتل مما يهدد حياة الطلاب ويسبب القلق والرعب للاهالي اسر الطلاب
حيث انتشرت انباء قوية عن تفشي الفيرس وتعدد حالات الوفاة مما اصاب أهالي الطلاب بالرعب
ولذا يطالب أهالي الطلاب السيد وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار بتفعيل الدراسة اون لاين بدل الحضور حفاظا علي ارواح الطلاب ولسيادتكم جزيل الشكر.