استغاثة عاجلة من أهالي طلاب  كلية تمريض أسوان لوزير التعليم العالي

وعلى جانب آخر يقوم طلاب جامعة تمريض اسوان باداء الإمتحانات اونلاين صباح اليوم السبت

ويوجد امتحان صباح الأحد مما يصعب علي جميع الطلاب والطالبات الحضور لأن المسافة من القاهرة إلى أسوان تستغرق 14 ساعة مما يهدد مستقبل اولادنا