طب بيطري القليوبية: ضبط “ختم” مجزر مزور و ٢٥٠ كيلو لحوم مجهولة المصدر بطوخ

كتب_ السيد يوسف

إستمرارا لملاحقة الفاسدين والمخالفين للقانون تمكنت مديرية الطب البيطري بالتنسيق والتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث تموين ومباحث شرطة البيئة والمسطحات المائية بالقليوبية، من ضبط ختم مزور لمجزر طوخ الحكومي بأحد محلات الجزاره بمدينة طوخ، كما تم ضبط (٢٥٠) كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية مجهولة المصدر.

قال الطبيب”أيمن الشعراوي” رئيس قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان ومديرة مديرة الطب البيطري بالقليوبية الدكتورة أمل العسيلي” وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين واستمرارا لملاحقة المخالفين للقانون تم ضبط عدد 4 جزارين بمدينة طوخ وبحوزه أحدهم ختم مزور منسوب لمجزر طوخ الحكومي، بالإضافة إلى ضبط عدد 250كيلو لحوم مجهولة المصدر ، وتم مصادرة اللحوم المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة القانونية حيال ما تم ضبطه وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم .