النائبة “أميرة العادلي” تنهي طلب أهالي كفر تصفا بكفر شكر 

السيد يوسف

أثناء زيارتها لقرية كفر تصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية تقدمت أهالي القرية وينوب عنهم المواطن الشاب زكريا شاكر وأحمد الخواجة بطلب للنائبة البرلمانية «أميرة العادلي » عن شباب تنسيقية الأحزاب السياسية، بطلب تشغيل مبني مستشفى القرية كفر تصفا والذي لم يتحرك نحو تشغيلة أحد من المسئولين رغم تجهيز المبني وفقا للاشتراطات الصحية ، هكذا صرح احمد الخواجة.

قال” الخواجة ” أستغلينا فرصة زيارة النائبة أميرة العادلي إلى القرية وعرضنا عليها طلب تشغيل مبني مستشفى كفر تصفا النموذجي والذي اهلمته المسئولين لعدة سنوات وسنوات مضت ، مشيرا إلى أنه تم زيارة محافظين سابقين ووكلاء وزارات الصحة بالقليوبية إلى تلك المبني وتلقينا وعود كثيرة ولكن لم تنفذ نحو التشغيل ، وموضحا أن القرية تفتقر خدمات صحية شديدة وتحتاج إلى تلك المبني لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لكبار السن والأطفال والطوارئ نظر لبعد مستشفي كفر شكر المركزي عن القرية لمسافات طويلة.

وأكد “زكريا شاكر” على أن النائبة أميرة العادلي أنهت طلب تشغيل مبني مستشفى القرية من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة « هالة زايد » حيث تم رفع طلب من النائبة أميرة العادلي إلى وزير الصحة بينما وافقت الوزيرة على الطلب واوصت لبحث ومراجعة الاشتراطات الصحية للمبني تمهيدا لتشغيله .

ووجهت أهالى قرية كفر تصفا والعزل والنجوع والكلور التابعة لها الشمر والتقدير إلى النائبة أميرة العادلي على مجهودها فى خدمة أبناء القرية بصفة خاصة والمحافظة بصفة عامة .