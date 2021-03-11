أحمد إدريس” يطالب وزراء النقل والكهرباء بعدة طلبات هامة

كتب_السيد يوسف

طلبان على طاولة وزيري النقل والمواصلات و الكهرباء والطاقة لتطوير طريق شبرا بنها الحر، يضعهما الدكتور« أحمد إدريس » أمين عام التنظيم المركزي لحزب الحرية المصري ، حرصا منه على سلامة المواطنين من جراء كثرة حالات الحوادث المرورية التي تقع عليه بالجمله.

قال الطبيب الصيدلي « أحمد إدريس» والقيادي البارز بحزب الحرية المصري وأمين عام التنظيم المركزي على مستوي محافظات مصر ، اهم أسباب تلك الطلبات التى وضعتها على طاولة وزير النقل والمواصلات «كامل الوزير» و وزير الكهرباء والطاقة « محمد شاكر » لتطوير طريق شبرا بنها الحر هي كثرة الحوادث المرورية التي تقع عليه بالجمله كل يوم ، وأشار إلى عدم وجود إنارة الطريق وكذلك اختفاء العلامات الفسفورية المرورية التى يعتمد عليها قائدي المركبات كعلامات دلالية للكشف على المنحنيات الخطرة والطرق المنحدرة .

وأوضح “إدريس” أن هذا الطريق من أهم الطرق الحيوية والتى تربط بين محافظات عده مؤكدا على أن تلك الطريق يشهد ضغط كبير فى عمليات التنقل البري وهذا ما يجعل له أهمية كبري تؤكد عملية التطوير والاهتمام به .

كما قال أمين التنظيم بحزب الحرية المصري، قام النائب البرلماني ” معتز محمد محمود ” بالتواصل مع وزيري النقل والمواصلات والكهرباء والطاقة وتزكية تلك الطلبات المشروعة ، حيث أفاد مكتب وزير النقل والمواصلات للاتصال السياسي لمجلسي النواب والشيوخ أنه جاري عمل دراسة وافية وتمت مخاطبة هيئة الطرق والكباري لدراسة الموقف من عدمة والعرض على وزير النقل والمواصلات .

ومن جانبة وجه” ادريس ” الشكر لوزارتي النقل والمواصلات والكهرباء والطاقة على الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعامة وحرصهم الدائم على صحة وسلامة المواطنين.