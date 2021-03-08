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الصحة العالمية تصدر تحذيرًا جديدًا بشأن فيروس كورونا

الصحة العالمية تصدر تحذيرًا جديدًا بشأن فيروس كورونا

اكد أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، عن آخر تطورات ازمة كورونا في العالم، قائلًا: “معظم دول الشرق الأوسط في نهاية الموجة الثانية لفيروس كورونا، وهناك تحذير من احتمالية حدوث موجة ثالثة ورابعة في بعض الدول، نتيجة التراخي، بعد ظهور اللقاحات، وانخفاض اعداد الإصابات”.

وتابع “الخولي”، خلال تصريحات إعلامية لفضائية “الحدث اليوم”، مساء أمس  الأحد، أن الأسبوع الأخير شهد ارتفاع ضئيل في الإصابات حول العالم بسبب التراخي في تطبيق الاجراءات الاحترازية معقبا: ” ليس كل ما يعرف يقال في وسائل الإعلام”.

وأشار إلى أن المنظمة العالمية لم تعلن عن أي موعد لانتهاء أزمة كورونا، ولكن ظهور لقاحات كورونا بادرة أمل للانتهاء من جائحة كورونا، ولكن اللقاح لن يكون حلًا سحريًا، ويجب الوصول إلى مناعة القطيع، حتى تقل فرص الانتقال الفيروس من جسم للآخر.

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