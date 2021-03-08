التايم المصرية تحذر أهالينا بقري اكياد دجوي من ظاهرة خطف الاطفال وتعرض حياتهم للخطر
تحذر جريدة التايم المصرية برئاسة أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة وطارق درويش رئيس التحرير أهالينا بالوحدة المحلية باكياد دجوي طنط الجزيرة كفر الرجالات وجزيرة الاحرار واكياد والقري المجاورة من ظاهرة خطيرة وهي خطف الاطفال سواء كانت بغرض سرقة الذهب من الاطفال او قتلهم وبيع الاعضاء البشرية .
حيث انقذت العناية الالهيه اليوم طفلان من الخطف وذهبت السيدة الخاطفة ونجلها أمام وعند خروج الأطفال من الحضانة قالت للاطفال انا صديقة والداتكم واعطت كل طفل خمسة جنيهات ومشتهم وراها وقالت لهم هنجيب حاجه حلوة ونروح لماما وبعد ذلك استقلت توك توك كان ينتظريها حتي ذهبت الي قرية السيفا وارتبكت عندما رأت مجموعة كبيرة من عمال تبطين الترع اثناء العمل بقرية السيفا فقامت علي الفور بخلع الحلقان الذهبية من الاطفال وقامت بتركهم بالسيغا وفرت هاربة.
وعلي جانب اخر تحذر التايم المصرية اهالي الاطفال بضروري انتظار الأطفال أمام الحضانة والمدارس الابتدائية حتي لا يعرضو أبنائهم للخطف .
ويستغيث أهالي الاطفال السيد معالي وزير الداخلية والسيد مدير أمن القليوبية والسيد مدير مباحث القليوبية عن طريق تفريغ الكاميرات الموجودة علي الطريق وضبط المتهمة المجرمة وتقديمها الي محاكمة عاجلة .