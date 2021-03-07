الهجان يتفقد مشروع تبطين الترع ويحذر المزارعين والمواطنين بتحرير محاضر

محافظ القليوبية يتفقد المشروع القومي لتبطين الترع بمدن طوخ وشبين القناطر ويطالب المزارعين والمواطنين بالحفاظ علي نظافة الترع بعد تبطينها وتحرير محاضر للمخالفين

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم المزارعين والمواطنين في مختلف مراكز المحافظة، بحماية جميع الترع والمجاري المائية، وعدم إلقاء أي مخلفات بها، بعد الانتهاء من تطهيرها وتبطينها من قبل وزارة الري مشيرا ان المحافظة سيتم تنفيذ بها عدد 550 كيلو متر طولى فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، بتكلفة ١.٩مليار جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 15٪ من المستهدف فى المرحلة الأولى بمحافظة القليوبية وجاري حصر كافة الترع التى تحتاج إلى تأهيل وجارى تدبير الاعتمادات المالية لها فى المرحلة الثانية.

جاء ذلك خلال الجولة التي اجراها المحافظ بمراكز مدينة طوخ وشبين القناطر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل وتبطين الترع، والوقوف على آخر المستجدات والتأكد من جاهزيتها حيث أكد المحافظ أن الهدف من مشروع تبطين الترع وتغطية المجاري المائية يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، وحمايتها من الإهدار، إضافة إلى حماية الأراضي.

واضاف المحافظ أن مشروع تبطين الترع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

وخلال الجولة كلف المحافظ السادة رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية بالمتابعة الجيدة للمشروعات وتوعيه المواطنين للحفاظ علي الترع بعد تبطينها وزيادة عدد صناديق القمامة قرب تلك المشروعات وتحرير حاضر مخالفة لاي مواطن يلقي بالقمامة بالمجاري المائية.

وبدأ المحافظ الجولة بمدينة طوخ حيث تفقد ترعة تاهيل ترعة السبيل بكفر الجمال بطوخ باعتماد مالي 4.9 مليون جنيه بطول 2.080كم وتبلغ نسبه التنفيذ 81.9%، كما تفقد المحافظ ايضا ترعة البرشومية بقرية برشوم بطوخ باعتماد مالى 48.8 مليون جنيه بطول 12.2كم بنسبة تنفيذ 7.5%

وفي مدينة شبين القناطر تفقد المحافظ ترعة الجنابية اليمنى للبحر الخليلى بقرية الاحراز شبين القناطر باعتماد مالي 16.8 مليون جنيه بطول 4.540كم بنسبة تنفيذ 21%، كما تفقد المحافظ ايضا ترعة الجنابية اليسري للبحر الخليلي بقرية الاحراز شبين القناطر باعتماد مالي 19.2 مليون جنيه بطول 4.665كم بنسبة تنفيذ 13% ، كما تفقد المحافظ ايضا ترعة ام الفئران وفروعها بقرية القشيش بشبين القناطر باعتماد مالي 48.2 مليون جنيه بطول 12.230كم بنسبة تنفيذ 54%.

ومن الجدير بالذكر أنه في إطار المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذها بمعرفة أجهزة مصلحة الري، فقد أطلقت مصلحة الري مبادرة “حافظ على ترعتك” عبر تفعيل خط ساخن مزود بخدمة الواتساب على رقم الهاتف 01068800587 يتيح للمواطن إرسال صور وموقع حالات إلقاء القمامة بالترع، حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين مديرية الري والوحدات المحلية مما يساهم فى رفع تلك المخلفات.

كما تابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة عرب الصوالحة على مساحة 3 فدان لخدمة عدد من القرى وهم ( تل بني تميم- كفر سليمان الور- كفر سعد بحيري- كفر الشرفا- منشأة الكرام) حيث تابع أعمال إنشاء المحطة، إذ جاري حاليا إنشاء سور على كامل المحطة، ووجه المحافظ بالعمل على مدار الساعة لتسليم المشروع في أقرب وقت لتأخره كثيرا، وحاجة المواطنين إليه لحل مشكلة الصرف الصحي في تلك القرى ومن الجدير بالذكر أن المحطة ستعمل بطاقة ٢٠ ألف متر٣/يوم، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 250 مليون جنيه، حيث تم تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية .

وبالإضافة إلي أن المحطة ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية، وهو نظام تقني حديث لا يضر بالبيئة ولن ينتج عنه أي روائح كريهة أو ضارة بصحة المواطنين، كما تم عمل دراسة الأثر البيئي للمحطة والتي ثبت عدم تسببها في أي أضرار سواء على صحة المواطن أو

البيئة وقد جاءت الجوله بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والاستاذ احمد الوزيري رئيس مدينه طوخ والمحاسب خالد العرفي رئيس مجلس ومدينه شبين القناطر والمهندس بلال محمد مدير عام الري