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أهالى قرية كفر الرجالات طوخ تستغيث بمعالى وزير الداخلية من إنتشار العملات الورقية المزورة
أهالى قرية كفر الرجالات طوخ تستغيث بمعالى وزير الداخلية من إنتشار العملات الورقية المزورة
انتشرت فى قرية كفر الرجالات مركز طوخ محافظه القليوبية
فى الاونه الأخيرة إنتشار ظاهره العملات الورقية المزورة
فى القرية التابعه للوحدة المحلية باكياد دجوي
مما اثار خوف ورعب أصحاب المحلات التجارية بالقرية
من هذه النقود المزورة حيث تضرر عدد كبير من التجار والمواطنين ولا يعرف أبناء القرية من أين أتت هذه العملة المزورة التى تضر بالاقتصاد المصرى
ولذا يستغيث أهالي قرية كفر الرجالات مركز طوخ محافظه القليوبية بمعالى وزير الداخلية بانقاذ هؤلاء التجار والأهالي من عدماء الضمير.